美關稅戰效應 台本土美容品牌轉攻東協市場

美國課徵對等關稅政策，不僅衝擊國內機械廠，連美容品業者也受波及。台灣本土美容品牌IDIO創辦人兼執行長賴婷說，原本有意進軍歐美市場，因美國關稅，成本提高、利潤壓縮，公司決定加大關稅較低的東協市場占比，搶占東協市場商機。

賴婷說明，美國關稅戰，影響了全球的化妝品跟保養品市場，美國甚至向法國徵收高達25%的關稅，在美容產品快速迭代大鳴大放的年代，市場受到相當大的挑戰。

賴婷指出，因應時局的變化，公司將外銷市場的主力，轉為平均稅率約在10％到16％的馬來西亞、越南、泰國、印尼、新加坡等東協國家，且當地人的膚況、氣候與台灣相近，從產品研發到使用更為適合，公司也早就到馬來西亞參展經驗。

賴婷說，品牌成立以來，著重30至65歲亞洲女性肌膚保養，IDIO在最新一屆國際創新原料評選中，榮獲四面金牌獎殊榮，顯示在原料研發與產品市場應用上的雙重實力。

賴婷指出，IDIO這次與中興大學合作研發的新品亮能C，是IDIO對植物機能與科技美白融合的重大突破，以五重核心成分組成的智慧型複合美白原料，成分都經過科學文獻查證與GTP實驗室機能驗證，並以植物來源為基底，目前正在申請專利中，未來會是品牌的主打商品。