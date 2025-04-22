印度投資關鍵3利多加持 短線修正後布局正逢時

根據高盛統計資料觀察，現階段整體全球股票型基金、亞洲不含日本股票型基金針對印度股市的配置比重均低於對應的MSCI指標，顯示籌碼面已明顯沈澱，除非經濟明顯不如預期，否則再面臨較大賣壓的機會不大。市場法人表示，印度擁有基本面成長、勞動力優勢、供應鏈轉移三大投資契機，加上本益比已低於長期平均短期間雖仍可能受川普政策不確定性影響，但後市預期相對有撐。

群益投信印度研究團隊表示，基本面部分，印度GDP年增率預估為6.3%，優於全球平均水準，維持較高的成長動能；勞動力優勢則是印度人口紅利支撐內需，印度年輕勞動力人口數為全球之冠，年輕勞動力將帶動基礎建設升級；而供應鏈轉移則是新冠疫情以來，全球企業基於避險需求逐步分散供應鏈，促使全球貿易模式更多元化。使外資、跨國企業紛紛將廠房分散至中國以外的國家，而印度也受惠於此，進而帶動當地的製造業、科技產業，包括Walmart、Apple、Google國際大廠都設廠印度。雖然川普關稅政策亂世，但印度在總體經濟和企業獲利前景仍向好之下，可望持續帶動股市表現。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，印度近半年表現受壓抑，近期隨著利空訊息逐一被市場所消化，印度股市表現企穩回升。而川普對印度加徵10%關稅後，預估印度出口將減少59億美元，約當該國GDP的0.16%，影響程度相對輕微。近期印度股市預估本益比已回落至長期平均之下，在經濟基本面依舊強勁的前提下，現階段大盤再度大幅走低的可能性相對較低。短期間雖仍可能受川普政策不確定性影響，但後市預期相對有撐。印度經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能持續挹注，後市表現仍可期，投資人不妨多留意印度基金投資契機。