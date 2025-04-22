榮剛、金耘鋼鐵等舉辦先進熱作鋼產品推廣暨鋁擠型產業應用技術研討會

耘鋼鐵，專注引介榮剛材料科技生產研發的特殊鋼及提供技術導向的優質銷售服務，這次與商務策略夥伴在大台南會展中心，針對台灣的鋁擠產業相關客戶舉辦應用技術研討會，由最上游的鋁錠生產到終端的產品用戶，超過50家共襄盛舉。

這次活動與榮剛材料科技、連信鋼鐵、金耘國際、高科大連續輥軋智慧成形技術聯盟合辦，協辦之一的上櫃公司金耘國際（4950），近期已成為金耘鋼鐵的母公司，秉持ESG企業社會責任之精神與策略夥伴共同用心為台灣的用鋼產業服務，以求產業永續之發展，這次特邀請成功大學機械工程系教授李榮顯擔任研討會主持人、由榮剛研發主任鐘健銘、高雄科技大學機械工程系教授許光城、中興大學材料科學與工程系教授汪俊延教授、金屬中心成形組工程師邵順裕，四位專家學者為來賓帶來精彩的產品與技術講解，產品介紹台灣榮剛製的TS-GHX1、TS-GHA1等高階熱作鋼材，可應用在高強度的7系列鋁製品生產模具，搭配擠製相關技術、以及AI在擠製應用的講解，讓廠商往高階鋁材的業務發展可以更加順利，同時為協助廠商因應美國最新的關稅情勢，金屬中心另提供到廠一對一諮詢的服務，讓企業在混亂的國際變局中能有效的加速調整。

今(2025)年在美國實施相對極端的關稅政策後，全球供應鏈體系處於混亂的局面，國內廠商也面臨極大壓力，而紅色供應鏈的威脅始終也仍存在，唯有不斷持續投入產品開發、技術提升與業務開發，台灣的產業才能永續，金耘公司期許、也要求自身能在產業前進的道路上持續貢獻己力，與業界一起努力、持續創造價值。