日盛台駿響應4/22世界地球日 鼓勵同仁步行減碳愛地球

為響應4月22日世界地球日，日盛台駿國際租賃（6958）集團自世界地球日起開始為期六個月的「減碳起步走」活動，鼓勵全體同仁每日儘量以步行取代會產生碳排的交通方式，把ESG永續發展精神融入日常生活中；並教導同仁動手製作生態瓶，從中了解陽光、水、空氣和生物間的平衡，體悟守護地球的重要。

日盛台駿選在今天世界地球日開辦「減碳起步走」活動，對集團全體同仁推動走路愛地球的減碳計畫。「減碳起步走」活動期間自今天4月22日地球日進行至10月底，為期六個月，邀請同仁透過App記錄每日走路步數，每月上傳步數紀錄與健走照片，並填寫表單分享自己以步行取代哪些原本會產生碳排的交通方式。為鼓勵同仁踴躍參與，日盛台駿除每月進行統計排名與贈送禮品獎勵績優者，並將在六個月後表揚活動期間持之以恆實踐步行減碳的績優同仁。

日盛台駿也安排「生態瓶」園藝體驗，教導同仁製作生態瓶。生態瓶模擬自然生態的封閉系統，運作原理與地球類似，需依賴陽光、水分、空氣與生物間的平衡運行，因此可說是「掌心裏的小地球」。透過讓同仁親手製作生態瓶，更深刻體會人與自然的共存與平衡，呼應2025年地球日主題「地球力（Our Power, Our Planet）」，強化守護地球力的意識。

日盛台駿董事長簡志明表示，日盛台駿追求企業發展的同時，也很重視與環境共好，而落實的具體方式則包括：推動公司的低碳營運、擴大綠能業務、深植ESG精神於每位同仁心中並轉化為行動、倡導環境教育等。「減碳起步走」的核心精神是要引導同仁養成勤於步行的習慣，因此對於長期落實走路愛地球的同仁予以獎勵和表揚；唯有將減碳行動融入到每個人日常生活中，才能發揮長久的效益和更大的影響力。

日盛台駿副董事長暨總經理朱志威表示，公司今年推行ESG的重點之一是鼓勵同仁將ESG落實於日常生活中，今年3月啟動「永續豆田計畫」，成為租賃業首家投入台灣大豆復耕的企業，透過「種豆」與「吃豆」的方式，認養苗栗友善豆田、鼓勵消費支持本土大豆，推廣環境友善的飲食文化；4月再接再厲推出「減碳起步走」活動，目的是讓日盛台駿集團全台各據點同仁都能參與，這些計畫讓同仁透過飲食或走路就能幫助減碳，亦能建立生活中的飲食知識和運動習慣，促進健康職場文化，落實「生活中的ESG」。