愛山林超狂 一天拿下基隆、中正紀念堂(捷四)開發案 共三筆開發案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

愛山林建設（2540）今（21）日再拿下三筆開發案，包括台北市中正區「中正紀念堂(捷四)土地開發案」、基隆「深澳段」合建案，以及另筆基隆土地交易案。

愛山林建指出，集團期望股本達100億元左右，並維持每年能有高獲利下，因此愛山林建設每年獵地目標約2萬坪，每年推案規模約六、七百億元，甚至上看千億元，才能支撐營運規模。

愛山林建設今拿下台北市、基隆市共三筆開發案，其中台北市中正區「中正紀念堂站(捷四)土地開發案」是愛山林建設與宏匯集團繼「台電CR-1都更案」後，雙方第二度合作。

「中正紀念堂站(捷四)土地開發案」預估投資金額約38.6億元，愛山林建設與宏匯集團雙方各占五成、約19.21億元；全案總開發量體約1萬1,300坪，未來完工後將是區域最高層峰地標。

「中正紀念堂站(捷四)土地開發案」為萬大線起站，與現有淡水信義線、松山新店線站內轉乘銜接，為罕見之三線捷運交匯核心；該案基地位於南昌路一段，面積約853.35坪，將興建地上33樓、地下四樓之住宅大樓。

「中正紀念堂站(捷四)土地開發案」該案為四面臨路、完整街廓基地，坐落博愛特區南側，近植物園、兩廳院，並鄰近即將啟用之南門市場，商圈街巷內民生供給富足，開發強度高、商業氣息熱絡，是台北市市中心罕見面積較大的開發案，吸引愛山林建設、宏匯集團合體出手。

除了台北市「中正紀念堂(捷四)土地開發案」外，愛山林建設今同步公告拿下基隆「深澳段」合建案，以及另一筆基隆交易案，前者基地面積約1,345.16坪，後者待簽約完成後對外公告。

中正紀念堂 建案

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