臉書旅遊團傳老闆捲款落跑 這家旅行社卻倒霉被牽連

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

知名旅遊社團「就是愛玩」爆出老闆捲走102萬團費，甚至掏空公司500萬，共捲款600萬跑路。不過外界一度誤解該社團與晶茂旅行社相同，只因晶茂旅行社的公司註冊名為「94iwan」，對此，該公司也發出澄清表示並強調外界再繼續發佈不實消息，也將保留法律追訴責任。中華民國旅行業品質保障協會也提醒民眾報名旅行團一定要找合法旅行社。

晶茂旅行社指出，今日臉書社團「就是愛玩」突傳倒閉，外界刻意將該事件與晶茂旅行社94IWAN的網網址連結，製造不實新聞，造成公司商譽受損，公司是正當守法經營，為旅行公會、品保協會會員，請大家勿再繼續發布不實消息，公司將保留法律追訴責任。

此外，品保協會也呼籲，民眾出國旅遊時，在挑選報名旅遊團時，必須要謹慎留意，一定要找合法旅行社報名，以免上當受騙。

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