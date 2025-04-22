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綠色行動力論壇5月7日登場 林子倫：節能減碳 不走回頭路

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。聯合報系資料照
行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。聯合報系資料照

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，台灣已進入排碳有價時代，政府為迎接未來的總量管制碳交易，正在積極與社會溝通，此外，政府除了向企業徵收碳費外，也將從六大部門、20項減碳旗艦行動計畫，落實我國的2030減碳目標。

淨零轉型不只是環保議題，而是攸關企業競爭力與國際市場准入的關鍵因素。經濟日報與永豐銀行將於5月7日共同主辦「綠色行動力論壇-川普2.0 台灣淨零新趨勢」，林子倫將以「節能減碳，不走回頭路」發表專題演講。

林子倫指出，日前環境部已將我國2030年溫室氣體淨排放量減量目標，從原本在2022年發布的國家自定貢獻「較基準年（2005年）減量24±1%」提升為「較基準年（2005年）減量28±2%」。

賴清德總統為使減碳目標能更精準達成，也在今年1月23日的國家氣候變遷對策委員會公布「國家減碳新目標」草案，相較於基準年（2005年），台灣2032年減量目標為32±2%、2035年為38±2%。

為達成減碳目標，林子倫說，政府已召開多次因應氣候變遷相關會議，盤點由上而下、由下而上相關計畫，其中由上而下是由環境部及國發會以國家整體角度，依據我國2050淨零路徑及淨零12項關鍵戰略最大發展趨勢，推估最大可能減碳目標。由下而上則是盤點出六大部門減碳目標及行動計畫，由下而上、由上而下之間產生的減量目標差距，就由各部會提出的20項減碳旗艦行動計畫補足。

美國總統川普上任後，宣布再次退出巴黎協定，外界擔憂減碳腳步是否因此放緩？對此，林子倫強調，減碳是國際趨勢，最終是希望能將減碳融入生活，因此在減碳道路上，已經無法再回頭，即便川普上任後，這個大趨勢仍不會改變，因此賴總統也多次宣示，2050淨零目標仍是國家施政方針。

此外，林子倫也表示，即便我國已提出大量減碳計畫，但最終還要扣住「綠色成長」新動能，畢竟減碳過程中，台灣不僅採取碳費制度，未來也將邁向總量管制碳交易，在過程中，必然會出現大量綠色商機以及綠色成長動能，台灣也必須要在這波綠色轉型上把握機會。

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川普 氣候變遷 減碳

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