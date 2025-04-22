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紡拓會揪韓商 力抗關稅戰

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

紡拓會昨（21）日表示，美國對等關稅重擊全球紡織供應鏈，台灣與南韓紡織業者將加強交流合作，紡拓會舉辦的「2025年台韓紡織會議」近期落幕，雙方擬建構合作平台，紡拓會將組團參加8月20日在首爾舉辦的南韓國際紡織展，另將籌組參觀團協助業者對接南韓當地品牌商。

紡拓會表示，為促進台灣及南韓紡織業交流合作，紡拓會及南韓纖維產業聯合會（KOFOTI）每年一次輪流舉辦台韓紡織會議，今年在台灣主辦，日前閉幕。

紡拓會董事長暨力麗集團董事長郭紹儀表示，對等關稅造成國際市場不確定性，全球紡織供應鏈也處於淨零減碳、永續轉型的階段，紡織產業承受前所未見的挑戰。

郭紹儀說，台灣與南韓的紡織業有高度相似性，都面臨缺工問題及海外布局需求，透過台韓紡織會議召開，為兩國紡織業者提供經驗分享與資訊交流機會，深化合作關係。

紡拓會指出，今年台韓紡織會議，台灣團由郭紹儀領軍，率人纖製造、紡紗、絲織、織布、不織布、棉布印染、製衣、織襪等公會，以及遠東新（1402）、力麗、旭榮、興采、豐泰、隆昌、興永和、恆綱、良正、日禕、宏洲等企業代表參加。

韓方由KOFOTI會長崔炳五率領大韓紡織協會、南韓纖維輸出入協會、南韓化學纖維協會、染整技術研究院、時尚設計師聯合會，以及曉星TNC公司、永元貿易、Dawnfield集團、熒址服裝集團等代表與會。

本次大會專題討論方面，台灣企業分享生產設備數位化與智慧化升級的經驗，以更優化的生產鏈和高品質產品，結合快速反應模式，為全球消費者提供創新且永續的紡織與時尚產品；另外從OEM到ODM，台灣企業積極與國際品牌合作進行聯名行銷，不斷提升全球市場影響力。

韓方企業分享產品開發的差異化創新研究，特別是在產業用纖維領域的突破。憑藉跨供應鏈協作的基礎，開發具永續性及創新附加價值的產品，並將市場應用擴大至汽車、航太及醫療生技等未來成長的領域。

力麗 南韓

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