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超商四雄手搖飲大戰開打 導入現做茶飲門市數逼近1萬家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
最新統計顯示，四大超商導入現做茶飲的門市數已逼近1萬家。全家21日宣布，將旗下三大茶飲品牌整合為「Let’s Tea」。圖／全家便利商店提供
最新統計顯示，四大超商導入現做茶飲的門市數已逼近1萬家。全家21日宣布，將旗下三大茶飲品牌整合為「Let’s Tea」。圖／全家便利商店提供

台灣人一年手搖茶飲喝破10億杯，創造上看千億元的市場商機，這塊市場正被四大超商逐步蠶食。最新統計顯示，四大超商導入現做茶飲的門市數已逼近1萬家。從原茶、奶茶、果茶到現萃無糖茶，超商現做茶品項日益多元，競爭態勢已與手搖飲業者正面交鋒。

近期氣溫漸升，飲品市場將進入夏日銷售高峰。全家（5903）昨（21）日宣布，將旗下三大茶飲品牌整合為「Let’s Tea」，並升級為四大產品線，首波以快萃破壁技術推出無糖原茶系列，已於全台4,300家門市販售。

7-ELEVEN則於3,000家門市陸續導入「單杯萃茶機」，「CITY TEA現萃茶」年業績穩居億元級俱樂部，去年單店類別業績成長一成。萊爾富與OKmart目前分別有1,650家與788家門市販售現做茶飲。四大超商總計現做茶飲門市已逾9,700家，預估今年內即將突破1萬家大關。

全家去年搶進手搖飲市場，推出多款果茶飲品，成功帶動茶飲業績年增三成。全家表示，旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」，將持續以「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」四大產品線推陳出新。「Let’s Tea」全品項維持約30款，亦將依季節不定期推出限定商品。

7-ELEVEN自2014年起創超商通路之先，以手搖模式提供「CITY TEA現萃茶」服務，藉由「精進純茶品質」、「跨界多元合作」策略，目前已於3,000家門市陸續導入「單杯萃茶機」，主打24小時都能喝到品質穩定的好茶。為吸引更多年輕族群，7-ELEVEN去年起再推「不可思議茶BAR」品牌，正式跨足手搖市場，以「探索未來性茶飲品牌」進行全新測試。同時標竿專業手搖茶飲，規劃全新飲品，目前單店銷售平均逾百杯，優於預期。

萊爾富表示，目前茶類商品冰熱共有24支。主要以奶茶、珍珠奶茶、冰茶等三個系列為主，今年會再推出純茶系列商品。今年2月開始導入新品牌「果C果昔」，主打使用鮮切蔬果、杯杯現打的果昔，搶攻手搖飲商機，預計5月底前完成200家門市安裝。

OKmart則把茶類商品歸類在OK CAFE品牌底下的風味飲品，目前茶類共有10支產品，涵蓋紅茶、抹茶、青茶等。OKmart表示，看好純天然茶的市場需求，今年春夏特與漢方養生茶飲「茗京萃」合作，推出「紫蘇飲」、「百草干」兩支茶飲新品，接下來雙方還會有更多的合作品項。

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