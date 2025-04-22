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愛山林大動作奪三筆開發案 總銷上看400億元 喊出每年獵地2萬坪

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
愛山林建設副董張境在。聯合報系資料照
愛山林建設副董張境在。聯合報系資料照

愛山林建設（2540）昨（21）日再拿下三筆開發案，包括台北市中正區「中正紀念堂（捷四）土地開發案」、基隆「深澳段」合建案，以及另筆基隆土地交易案；其中與宏匯集團合作的捷四案，市場初估，總銷挑戰150億元，加上另外兩筆基隆案，三大案總銷估破400億元。

愛山林副董事長張境在指出，集團期望股本達100億元左右，並維持每年有高獲利，因此每年獵地目標約2萬坪，每年推案規模約六、七百億元，甚至上看千億元，才能支撐營運規模。

愛山林昨天拿下台北市、基隆市共三筆開發案，其中台北市中正區捷四土地開發案是與宏匯集團繼「台電CR-1都更案」後，雙方第二度合作，全案預估投資金額約38.6億元，雙方各占五成、約19.21億元，市場初估，全案總銷挑戰150億元，總開發量體約1.1萬多坪，完工後將是區域最高地標。

捷四土地開發案為萬大線起站，與淡水信義線、松山新店線站內轉乘銜接，為少見的三線捷運交匯核心；張境在表示，全案基地位於南昌路一段，面積約853.35坪，將興建地上33樓、地下四樓的住宅大樓，預計5月初簽約，接著走相關流程，加上興建期，預計至少六、七年後才會完工。

捷四土地開發案為四面臨路、完整街廓基地，坐落博愛特區南側，近植物園、兩廳院，鄰近南門市場，商圈街巷內民生供給富足，是台北市中心罕見面積較大的開發案。

除捷四土地開發案外，愛山林也拿下基隆「深澳段」合建案，以及另一筆基隆交易案，前者基地面積約1,345.16坪，後者待簽約完成後公告，總計三大案總銷估破400億元。

張境在表示，看好國內首購、自住需求，目前北台灣鮮少還有新建案3、4字頭價格的區域，基隆市近台北市，且兩地間有直達班車，約20分至40分鐘車程、透過62快速道路接中山高或北二高就直達北市中心，比鶯歌、淡水還快。

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