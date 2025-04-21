裕隆集團深耕在地多角化經營 服飾品牌嘉裕Carnival布局社區型門市

隨著疫後人們消費習慣轉變、出國潮衝擊內需市場，與社區連動、融入生活的「區域型商場」在逆勢中異軍突起，2024年統計全台已有60間社區型百貨，業績年成長率達2～18％。看準就近採買、購物即生活的消費趨勢，裕隆（2201）集團旗下服飾品牌「嘉裕Carnival」打造新型態社區型門市，4月19日於台中惠中商圈隆重開幕。

裕隆集團今年積極以多元品牌開展事業群，多角化經營滿足在地食衣住行育樂需求，2023年打造新店裕隆城成為新北最大複合式商城，創下人流千萬次里程碑，豐富新北消費體驗。擁有深厚男裝工藝底蘊的服飾品牌「嘉裕Carnival」，深耕本土男裝市場五十餘年，過去以百貨專櫃作為主要展店模式，然而，品牌期許消費者不只在百貨裡認識嘉裕（1417），更能「在日常生活中遇見嘉裕」，逐步於全台各地設立社區型門市，串聯社區、注重日常體驗，用服飾結合服務貼近消費者生活。

嘉裕Carnival插旗台中惠中商圈，為布局社區型據點的策略首站！店舖空間設計連動社區周邊台中歌劇院、書店等文青氛圍，以溫潤的木質調佐以黑色線條，勾勒出各種主題的衣牆與陳列櫃，營造俐落沉穩又不失溫度的風格意象，呼應嘉裕Carnival在意細節、兼具商務經典與休閒生活的衣著品味，消費者在挑選服飾時，更能感受到品牌所傳遞嚴謹工序、貼近日常的核心理念。

嘉裕2025春夏主題以「每一縷光影之間，皆是你的風格。Life is a canvas, make it colorful!」為核心發想。櫥窗設計靈感來自印象派藝術風格，透過自然光影與藝術道具的搭配，營造出一種優雅、藝術、輕鬆自在的氛圍，完整展現嘉裕紳士的生活品味。模特兒造型與服裝細節也在光影交錯中被放大呈現，讓每一件設計都更具故事感。

嘉裕Carnival台中惠中店開幕同步推出全新高爾夫系列服飾，宣布嘉裕Carnival正式進軍高爾夫休閒市場，滿足熱愛運動、講求質感生活的都會紳士。高爾夫系列融合機能性與時尚感，從球場穿到城市街頭，皆能展現優雅得體的風格轉換。

回應近期社區生活圈的消費模式轉型，及嘉裕Carnival店面串聯社區、共同營造生活的經營策略，嘉裕推出全新店型與商品企劃，不僅著重「社區互動」，也希望提升品牌的曝光度與服務涵蓋率。嘉裕表示：「我們期許門市不只是銷售空間，而是一個品牌與顧客對話的場域。走入社區、深入生活，是品牌此階段轉型的重要關鍵。」