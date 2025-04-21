中科二期擴建計畫 中檢今參與啟動採購廉政平台儀式

台中地檢署為落實「聯合國反貪腐公約」的理念，協助公私部門協力交流、重大公共工程案件順遂完成，今天由中檢檢察長張介欽、智財組主任檢察官鄭葆琳出席中科管理局舉辦的「中科台中園區擴建二期開發計畫-土建工程第一期」的採購廉政平台啟動儀式。

台中地檢署檢察長張介欽說，近年來中檢持續與轄內中央機關及地方政府合作，透過採購廉政平台機制的串聯，共同協助推動重大採購案件，持續深化中檢與轄內各機關及企業的交流互動。

此次採購廉政平台之啟動，相信可藉結合檢、調、廉、警及國安等機關的力量，杜絕外界不法干預，也可透過多方意見交流，跨域結合各方專業、經驗及資源，強化政府機關決策之適法性及執行力，打造公共工程優質採購環境。

啟動儀式後接續召開聯繫會議，由中檢智財組主任檢察官鄭葆琳，以實際案例向與會公務員、設計監造單位、施工廠商等說明工程採購常見違失、圖利與便民區辨及相關法規，以提升機關人員與廠商的法遵意識，減少履約爭議，健全機關採購業務公開、公平、透明機制。

台中地檢署表示，將持續透過機關採購廉政平台落實相關監督作為，促進資訊公開透明，使公務員勇於任事，廠商能安心經營配合，避免外部不當干擾和施壓，確保相關重大公共工程如期、如質、無垢順利完成，進而提升政府效能及經濟發展之良性循環，創造政府、廠商及民眾的三贏局面。