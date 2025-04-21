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中科二期擴建計畫 中檢今參與啟動採購廉政平台儀式

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
中科園區今舉辦採購廉政平台啟動儀式，台中地檢署、廉政署、國安局、國科會等單位派員與會。圖／台中地檢署提供
中科園區今舉辦採購廉政平台啟動儀式，台中地檢署、廉政署、國安局、國科會等單位派員與會。圖／台中地檢署提供

台中地檢署為落實「聯合國反貪腐公約」的理念，協助公私部門協力交流、重大公共工程案件順遂完成，今天由中檢檢察長張介欽、智財組主任檢察官鄭葆琳出席中科管理局舉辦的「中科台中園區擴建二期開發計畫-土建工程第一期」的採購廉政平台啟動儀式。

台中地檢署檢察長張介欽說，近年來中檢持續與轄內中央機關及地方政府合作，透過採購廉政平台機制的串聯，共同協助推動重大採購案件，持續深化中檢與轄內各機關及企業的交流互動。

此次採購廉政平台之啟動，相信可藉結合檢、調、廉、警及國安等機關的力量，杜絕外界不法干預，也可透過多方意見交流，跨域結合各方專業、經驗及資源，強化政府機關決策之適法性及執行力，打造公共工程優質採購環境。

啟動儀式後接續召開聯繫會議，由中檢智財組主任檢察官鄭葆琳，以實際案例向與會公務員、設計監造單位、施工廠商等說明工程採購常見違失、圖利與便民區辨及相關法規，以提升機關人員與廠商的法遵意識，減少履約爭議，健全機關採購業務公開、公平、透明機制。

台中地檢署表示，將持續透過機關採購廉政平台落實相關監督作為，促進資訊公開透明，使公務員勇於任事，廠商能安心經營配合，避免外部不當干擾和施壓，確保相關重大公共工程如期、如質、無垢順利完成，進而提升政府效能及經濟發展之良性循環，創造政府、廠商及民眾的三贏局面。

啟動儀式由中部科學園區管理局長許茂新主持，國家科學及技術委員會處長林德生、廉政署中部地區調查組長劉俊杰、行政院公共工程委員會專委徐偉峻、調查局台中市調查處主任應明中、國安局中部工作站組長徐家平、保二總隊第三大隊副大隊長陳述豪、設計監造及施工廠商等公私部門代表出席與會，共襄盛舉。

台中地檢署檢察長張介欽今到中科園區，參與採購廉政平台啟動儀式。圖／台中地檢署提供
台中地檢署檢察長張介欽今到中科園區，參與採購廉政平台啟動儀式。圖／台中地檢署提供
台中地檢署智財組主任檢察官鄭葆琳，今到中科園區參與採購廉政平台啟動儀式，會中分享工程採購缺失案例。圖／台中地檢署提供
台中地檢署智財組主任檢察官鄭葆琳，今到中科園區參與採購廉政平台啟動儀式，會中分享工程採購缺失案例。圖／台中地檢署提供

主任 公共工程 廉政署

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