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管理前哨站／從曹操兵法 看領導謀略

經濟日報／ 林隆儀

曹操是三國時期的傳奇人物之一，帶兵作戰很有一套，勇猛善戰，擅長激勵軍隊士氣。南朝宋劉義慶在《世說新語假譎篇》中記述：魏武行役，失汲道，軍皆渴，令曰 :「前有大梅林，饒子，甘酸，可以解渴。士卒聞之，口皆出水，乘此得及前源。」軍士們聽到梅林、甘酸，不再感到口渴，精神為之一振，勇猛前進，部隊也因此找到水源，解除沒水可喝的窘境，此乃「望梅止渴」的歷史典故。

曹操治軍嚴格，戰功彪炳，軍事成就為後人稱頌。在人們記憶中，他個性強悍，作風強勢，要求嚴格，好勝心切，給人留下兇悍強勢的印象，引來不少負評，在歷史上的定位，可謂褒貶不一，毀譽參半。

《論語述而篇》曰 :「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之。」吾人領悟曹操兵法的部分精隨，擇善從之，虛心學習，可以給企業帶來有意義的啟示。

一、治軍用人，精兵主義。兵不在多，而在精；將不在勇，而在謀。事在人為，人才為中興之本，十倍速時代，企業必須廣徵人才，選對人、用對人，採用精兵主義，知人善任。做到人人有事做，事事有人做，竭盡心力，全力以赴，有效率又有效果地達成目標。

二、看透事理，思考邏輯。看見不如看穿、想到不如想透。企業經營高度複雜，看清事情的來龍去脈還不夠，更可貴的是看穿、想透，領悟其中道理與奧妙。看到別人看不到的事，預見競爭者無法領悟的可能結果，做到戰無不勝，攻無不克的境界。

三、溝通要領，說話藝術。說話是一種藝術，不在講多，而在講好；不在講清，而在講精。溝通過程常見言多必失、多說無益場景。少說話是一種教養，會說話是一種修養，人們的行為舉止可從說話中辨分明。企業人都相信溝通有其要領，傾聽、尊重是溝通第一課，講好、講精才是溝通的王道，溝才能通，通才能達，達才能成事。

四、領導模式，以身作則。主管的領導不在獨攬，而在放權；不在說教，而在示範。企業管理講究分層負責，逐級授權，領導部屬，激發潛能，致力於達成共同目標。經理人必須以身作則，以德孚眾，授權賦能，營造達成目標的有利環境，幫助部屬輕鬆愉快的貢獻智能。

五、做事原則，穩紮穩打。人們的辦事能力，不在俐落，而在穩妥；不在成事，而在完美。做事人人都會，只是常因心態不同，處境不一，要領各異，同樣做一件事，成效常有天壤之別。企業人任事，方法正確，邏輯清晰，不急躁、不盲從，穩健不出差錯，便能循序漸進，成就大業。

六、績效水準，可以衡量。人們的績效水準，不在高調，而在平穩；不在表象，而在效果。目標不在好高騖遠，不在華麗好看，更不是在喊口號，而是一個對組織有啟發、有貢獻、具體可衡量的里程碑。績效水準貴在務實可行，容易理解，具有挑戰意義。當組織內部達成共識，人人知所應為，個個知所當為，即可以達成具體成果。

七、成功境界，審時度勢。人們的成功，不在能知，而在能行，缺乏行動動機，甚至一知半解，光說不練，無濟於事。王陽明先生主張知行合一，明白告訴我們知道事理固然重要，更重要的要審時度勢，掌握先機，精準付諸行動，創造輝煌的成功。

企業經營需要學而時習之，溫故又知新，持續精進，聰明活用，才能成就大業。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

廣告 王陽明

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