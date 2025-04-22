智慧經營／富致科技董事長陳繼聖 關鍵零件 搭上科技浪潮

從電動機車、汽車，到美國太空科技代表SpaceX，這些跨領域的應用背後，都有一顆關鍵零件來自台灣，這枚看似不起眼卻至關重要的元件，是富致科技（6642）開發的自復式保險絲PPTC（Polymeric Positive Temperature Coefficient），能承受高電壓、並具備重複使用的優勢。

創立20餘年來，董事長陳繼聖靠著這項核心技術站穩全球第四大PPTC廠商地位，如今更進一步切入AI伺服器與機器人供應鏈，準備迎戰下一波科技浪潮。

專利技術 打動大廠

這家總部位於新北產業園區的電子元件公司，創業故事的起點卻來自大洋彼岸的美國麻州。在麻州州立大學取得塑膠高分子碩士學位後，陳繼聖選擇留在美國發展，並進入艾默生（EMERSON）擔任工程師，他白天上班、晚上窩在自家車庫動手做實驗，手邊最初的原型，是一塊能感應過電流而讓燈泡自動熄滅的簡單裝置。

「我調高電流，燈泡兩秒內就熄了。」他笑著回憶，正是這樣的手作精神與好奇心，成了日後富致科技的技術雛形。

彼時已有企業看見他的潛力，包含華新科、大安銀行等投資單位都表達合作意願，華新科甚至希望替他設立新部門，但陳繼聖最後選擇回台創業，於1999年成立富致科技，由百容電子與大洋塑膠出資支持。

創業初期，富致面臨來自大廠的技術門檻與信任挑戰，機會就出現在打入技嘉主機板供應鏈的那一刻，當時多數廠商提供的保護元件僅能承受一安培電流、須配置二至三顆才能滿足需求，富致卻成功推出一顆即可承受2.5安培的PPTC，產品效能明顯勝出。

為了取得技嘉的信任，富致甚至遞交了一份長達300頁的專利報告，這份厚實的技術誠意，讓富致在成立三年內達成損益兩平，站穩市場第一步。

另一個轉折來自於進軍高電壓應用市場。在2014年，一名以色列工程師帶著測試需求拜訪富致，表示希望在車用應用上進行高電壓PPTC測試，雖然對方測試一天後就離去、未再聯繫，但這次接觸點燃富致團隊對「150伏特」等級產品的開發野心。

創新應用 動能升溫

陳繼聖回憶，當時團隊回頭檢視與車廠合作案，發現跨國大廠偉世通（Visteon）提出的產品需求，與該工程師所測試的幾乎完全吻合，顯示高電壓需求將在車用市場快速放大，如今，富致在高壓車用PPTC市場市占率已達近20%，緊追產業龍頭Tyco之後。

2024年起，富致開始小量出貨至AI伺服器與智慧機器人相關客戶，雖然目前出貨量不大，卻代表著公司從傳統車用與工控保護元件，跨足至新興智慧應用市場的正式布局。

此外，富致也積極開發「過電壓＋過電流整合保護元件」，期望縮短反應時間、提高保護效能。

這類產品目前已取得美國新專利，未來將擴大投產，形成新一波成長動能。

看待今年，陳繼聖預期全年營收將達雙位數成長，車用元件在座椅馬達、後照鏡、電尾門等應用持續擴增，搭配AI與半導體需求，成為支撐富致邁向新階段的三大支柱。