數位沛方／學習AI新工具…三個重點

這一兩年生成式AI進步神速，幾乎每隔幾周就會有知名的AI工具推出新的功能，也常會看到有人分享新出來的AI工具，我常遇到中小企業主或著來上課的學員，對此表示苦惱，因為似乎永遠沒有辦法學習完所有最新事物。

其實這樣的狀況，我在很多年前就已經體會過，早年作為數位行銷領域的工作者，我們經歷了當時熱門的Yahoo關鍵字廣告，之後又被Google關鍵字廣告取代，接著FB廣告跟Line廣告陸續出現，而大家使用的社群媒體，也從早期無名小站一路演變到後來的Pixnet，FB到IG到Threads。

此外，當新的工具出來時，舊的工具可能也在改版，對於我們這些從業人員來說，真的是永遠有追不完的新知識，但也因為這樣，也開始慢慢學習到，必須懂得改變心態並做出取捨，有相關焦慮的人，也可以試試看以下的方式：

一、思考我能如何結合AI工作

有一段時間常在喊AI會取代人的工作，但到目前為止，多數我們看到的，是會使用AI的可以獲得較好的機會，因此與其擔心被取代，不如想想自己的工作可以如何透過AI來優化，像我自己透過AI工具的協作，大幅提升了自己的工作效率，也把這樣的方式傳授給我輔導的團隊，大家效率獲得改善，自然也就有了信心可以做更好。

二、培養AI無法取代的能力

AI可以做很多事情，但關於一些軟性技能，AI可以做的就大大不如人類，他雖然可以透過對話跟文字滿足我們的情緒價值，但沒有辦法真正的撫慰人心，同樣的，在管理技能上，目前的AI雖然可以提出方案，但在團隊的領導及激勵上，可能仍處於無法取代的狀態。

過去我輔導的團隊中，一些年輕朋友雖然也會喜歡透過和AI互動來滿足情緒價值，但他們也還是很喜歡找我來討論他們的煩惱，因為人能夠更精準掌握當下的回應方式，而不只是完全照著對方情緒提出回應。

三、找到適合的工具比學會所有工具來的重要

我常聽別人分享去上AI課程的內容與心得，往往會聽到一堂課下來，講師講了四、五十種工具，但多數都蜻蜓點水帶過，最後只是讓上課學員增加更多焦慮。

面對這樣的狀況，我最後的做法是先梳理什麼事情需要被協助，然後開始搜尋可解決的工具，找出一個最順手的，就開始專心使用它。

在這樣的情況下，現在大概三、四種工具，就能滿足我九成工作所需。即便使用付費版，也不會像很多人到處付費但沒有一個工具用得順手。

AI進步神速，即便你現在追上了最新的，也不能保證明天不會再出現更強的工具來取代它，所以我們該做的，就是靜下心來，認真思考自己工作，或生活上最需要被解決的問題，再去找出對應的工具，不但能解決問題，也讓自己不再感到焦慮。（作者是數位行銷顧問）