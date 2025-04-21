達麗奪台鐵屏東站前都更案 預估投資額63.8億元

達麗（6177）報捷，21日公告，獲選為「屏東火車站東側新街段三小段之都市更新案」最優申請人，達麗指出，該案預估總投資金額63.8億元，預計今年7月完成簽約，2029年動工。

達麗指出，該案規劃3棟地上20樓、地下4樓之建築，其中1到3樓為約 6,000 坪商業空間，將提供具規模性之商業體驗，同時創造人與人間交流場所，進而帶動當地商機，發展地區繁榮之未來性，另，於基地東側靠復興路回饋屏東縣政府 200 坪公益設施空間。

達麗指出，4到20樓為集合住宅，將規劃17-32坪住宅產品，共約768戶，地下1到4樓為車位空間，均為坡道平面車位共666席，都更時程約2到3年，2029年動工，預期工期4到5年，最快2033年完工。

達麗近年積極布局捷運聯開、公辦都更、都更合建等領域，除了此次拿下的案外，亦拿下左營眷村公辦都更案、台南市平實重劃區、高雄市岡山捷運RK1、與華友聯及海悅合作取得捷運O10衛武營都更案等，合計共五大案。

台鐵指出，此次開發土地面積約8,850平方公尺，位於屏東站東側站區街廓範圍，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶，其基地面對復興路與光復路，土地權屬包括台鐵公司土地、公有地與私有地，形狀方整，交通便利，區位條件優越。