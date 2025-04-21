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南光製藥、成大醫院、配客嘉 三方攜手啟動永續循環包裝

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
為了響應世界地球日，南光化學製藥、成大醫院及ESG物流解決方案領導者配客嘉三方攜手合作，舉辦「永續循環包裝合作簽署發布會」，共同宣布啟動永續循環包裝。南光／提供
為了響應世界地球日，南光化學製藥、成大醫院及ESG物流解決方案領導者配客嘉三方攜手合作，舉辦「永續循環包裝合作簽署發布會」，共同宣布啟動永續循環包裝。南光／提供

為了響應即將到來的世界地球日，南光化學製藥（1752）、成大醫院及ESG物流解決方案領導者配客嘉（PackAge+）三方攜手合作，21日假成功大學附設醫院舉辦「永續循環包裝合作簽署發布會」，共同宣布啟動永續循環包裝，要引領藥業邁向綠色物流新里程碑。

南光化學製藥早自1997年即率先引進non-PVC軟袋製袋充填設備，並推出全國首款環保無塑毒大型點滴輸液，開創台灣綠色製藥先河。2020年更榮獲經濟部節能標竿獎與能源教育標竿獎，展現長期綠色承諾。此次宣布正式導入循環物流箱，從生產到運輸的全流程減碳，成為製藥產業第一家完成綠色物流布局的藥廠。

南光化學製藥總經理王玉杯表示，2025年恰逢南光跨越60周年，回憶起30年前推動環保Non PVC輸液軟袋的艱辛歷程，如今南光製藥能得以重新梳理永續願景工程，啟動2025 ESG願景計畫，致力推動環保包材、智慧製造與物流系統的ESG整合，積極引領醫藥產業推動藥業的綠色轉型，完成最後一塊拼圖，內心百感交集。

本次合作中，成大醫院成為全國首家導入配客嘉循環物流系統的醫療院所。透過可重複使用50次以上的循環箱，結合碳追蹤平台與社福清潔服務，不僅碳排減量超過50%，更有效帶動社會公益與物流效率雙重提升。南光、成大醫院與配客嘉共同打造的「永續循環包裝」合作，將為醫藥產業ESG實踐立下新典範。

南光化學製藥表示，該公司在地深耕60年，為台灣無菌製劑與注射劑市佔率最高的國產生技製藥公司。公司早在30年前就引進高科技設備，推出全國第一支環保無塑毒的大型點滴輸液，至今平均每3秒即有一袋南光點滴被用於救治病患。

10年前南光更創新發表一系列即用型注射劑（Ready to Use Injection），首創將注射藥液與針筒／點滴輸液整合為一，有效簡化臨床用藥流程(免配製)，特別在疫情期間降低護理人力耗損與醫療風險（無汙染，零針扎），以永續環保及提升用藥安全為理念，堅持全面採用環保PP材料進行產品封裝，捨棄使用對環境危害的玻璃及PVC塑膠材質。

南光表示，公司始終秉持「簡單而不凡」的信念，以相同健保支付價，提供超越期待的藥品品質與社會貢獻。ESG方面，早於1997年引進國內首台non-PVC軟袋製袋充填機，2020年更榮獲經濟部節能標竿獎與能源教育標竿獎，展現長期綠色承諾。

南光 成大醫院 環保

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