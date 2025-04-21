榮剛與金耘鋼鐵技術聯盟 進取鋁擠型產業創商機
特殊鋼大廠榮剛（5009）與金耘鋼鐵、連信鋼鐵、高科大等技術聯盟，積極提升鋁擠型產業應用，進取高階鋁材業務商機，提升競爭優勢。
金耘鋼鐵為台鋼集團旗下特殊鋼通路公司，專注引介榮剛生產研發的特殊鋼及提供技術導向銷售，針對台灣的鋁擠產業客戶舉辦應用技術研討會，由最上游的鋁錠生產到終端的產品用戶都能受惠。
榮剛表示，與連信鋼鐵、金耘國際、高科大連續輥軋智慧成形技術聯盟合辦，上櫃公司金耘國際（4950）近期已成為金耘鋼鐵母公司，產品介紹榮剛製的TS-GHX1、TS-GHA1等高階熱作鋼材，可應用在高強度的7系列鋁製品生產模具，搭配擠製相關技術、以及AI在擠製應用，讓廠商往高階鋁材的業務發展可以更加順利，同時為協助廠商因應美國最新的關稅情勢。
榮剛指出，國際強權地緣衝突不斷，尤其今年在美國實施相對極端的關稅政策後，全球供應鏈體系處於混亂的局面，國內廠商也面臨極大壓力，而紅色供應鏈的威脅始終也仍存在，唯有不斷持續投入產品開發、技術提升與業務開發，台灣的產業才能永續。
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