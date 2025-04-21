快訊

「眾量級」Andy、家寧互撕！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

老牌化纖大廠集盛董座葉守焞辭世 享壽84歲

方濟各辭世…賴總統唁電哀悼 外交部：將派特使參加喪禮

裕隆服飾品牌嘉裕Carnival布局社區型門市 盛大開幕

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
裕隆服飾品牌嘉裕Carnival布局社區型門市，盛大開幕。裕隆/提供
裕隆服飾品牌嘉裕Carnival布局社區型門市，盛大開幕。裕隆/提供

隨著疫後人們消費習慣轉變、出國潮衝擊內需市場，與社區連動、融入生活的「區域型商場」在逆勢中異軍突起，2024年統計全台已有60間社區型百貨，業績年成長率達2～18％。看準就近採買、購物即生活的消費趨勢，裕隆集團（2201）旗下服飾品牌「嘉裕Carnival」打造新型態社區型門市，4月19日於台中惠中商圈隆重開幕。

裕隆集團今年積極以多元品牌開展事業群，多角化經營滿足在地食衣住行育樂需求，2023年打造新店裕隆城成為新北最大複合式商城，創下人流千萬次里程碑，豐富新北消費體驗。擁有深厚男裝工藝底蘊的服飾品牌「嘉裕Carnival」，深耕本土男裝市場五十餘年，過去以百貨專櫃作為主要展店模式，然而，品牌期許消費者不只在百貨裡認識嘉裕，更能「在日常生活中遇見嘉裕」，逐步於全台各地設立社區型門市，串聯社區、注重日常體驗，用服飾結合服務貼近消費者生活。

嘉裕Carnival插旗台中惠中商圈，為布局社區型據點的策略首站，店舖空間設計連動社區周邊台中歌劇院、書店等文青氛圍，2025春夏主題以「每一縷光影之間，皆是你的風格。Life is a canvas, make it colorful!」為核心發想。

回應近期社區生活圈的消費模式轉型，及嘉裕Carnival店面串聯社區、共同營造生活的經營策略，嘉裕推出全新店型與商品企劃，不僅著重「社區互動」，也希望提升品牌的曝光度與服務涵蓋率。嘉裕表示：「我們期許門市不只是銷售空間，而是一個品牌與顧客對話的場域。走入社區、深入生活，是品牌此階段轉型的重要關鍵。」未來將以在地消費服務為核心理念，設計更加貼近消費者生活的方式，提供更在地化的商品與服務，搭配既有的百貨專櫃布局策略，雙軌並行讓嘉裕品牌在實體通路上展現更大靈活性與深度。台中惠中門市於2025年第二季亮眼登場。

消費 裕隆集團

延伸閱讀

廢校的雲林元長鹿北分校重新活化 鄉長李明明高唱國旗歌表心意

「新化頂山仔腳朝天宮拍面宋江陣」登錄臺南市定無形文化資產

社區棒球／TLLB CUP五月開打 爭取台灣代表隊資格

南投外轆排水治理工程 盼貓羅溪不淹水

相關新聞

北市「南山廣場」租賃行情又見每坪五千元行情 總月租金高達189萬元

據最新實價資料顯示，北市辦公室租賃實登又出現單坪五千元的案例，台北市信義計畫區地標大樓「南山廣場」，今年2月41-1樓出...

老牌化纖大廠集盛董事長葉守焞辭世 享壽84歲

老牌化纖大廠集盛企業（1455）於21日公告，董事長葉守焞辭世，享壽84歲。公司表示，對葉董事長長年對企業發展的深厚貢獻...

系微高層異動 董事長王志高兼任總經理

系微（6231）21日公告，公司總經理異動，原總經理莊鈴文職務調整，由董事長王志高兼任新任總經理職位，即日起生效。

台灣房市現況有多糟？ 專家：比2008、2014年反轉還嚴峻

今年房市多災多難，除央行第七波信用管制持續打炒房外，又強碰川普關稅政策暴擊金融市場，造成全球股市哀鴻遍野，市場上有建商開...

全台辦公建照年增逾三成 賴正鎰：關稅戰後將再掀商辦買氣

今年前二月全台辦公服務類建照核發總件數306件，年增34.2%，總樓地板面積僅從21萬7,038.6坪微幅增為21萬8,...

賴瑞隆緊盯高雄產業發展 要求中油落實總部南遷

立委賴瑞隆今天安排立法院經濟委員會，考察高雄台積電F22-P1廠區及原高雄煉油廠再利用開發進度。賴瑞隆說，中油石化生產重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。