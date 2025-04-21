裕隆服飾品牌嘉裕Carnival布局社區型門市 盛大開幕

隨著疫後人們消費習慣轉變、出國潮衝擊內需市場，與社區連動、融入生活的「區域型商場」在逆勢中異軍突起，2024年統計全台已有60間社區型百貨，業績年成長率達2～18％。看準就近採買、購物即生活的消費趨勢，裕隆集團（2201）旗下服飾品牌「嘉裕Carnival」打造新型態社區型門市，4月19日於台中惠中商圈隆重開幕。

裕隆集團今年積極以多元品牌開展事業群，多角化經營滿足在地食衣住行育樂需求，2023年打造新店裕隆城成為新北最大複合式商城，創下人流千萬次里程碑，豐富新北消費體驗。擁有深厚男裝工藝底蘊的服飾品牌「嘉裕Carnival」，深耕本土男裝市場五十餘年，過去以百貨專櫃作為主要展店模式，然而，品牌期許消費者不只在百貨裡認識嘉裕，更能「在日常生活中遇見嘉裕」，逐步於全台各地設立社區型門市，串聯社區、注重日常體驗，用服飾結合服務貼近消費者生活。

嘉裕Carnival插旗台中惠中商圈，為布局社區型據點的策略首站，店舖空間設計連動社區周邊台中歌劇院、書店等文青氛圍，2025春夏主題以「每一縷光影之間，皆是你的風格。Life is a canvas, make it colorful!」為核心發想。

回應近期社區生活圈的消費模式轉型，及嘉裕Carnival店面串聯社區、共同營造生活的經營策略，嘉裕推出全新店型與商品企劃，不僅著重「社區互動」，也希望提升品牌的曝光度與服務涵蓋率。嘉裕表示：「我們期許門市不只是銷售空間，而是一個品牌與顧客對話的場域。走入社區、深入生活，是品牌此階段轉型的重要關鍵。」未來將以在地消費服務為核心理念，設計更加貼近消費者生活的方式，提供更在地化的商品與服務，搭配既有的百貨專櫃布局策略，雙軌並行讓嘉裕品牌在實體通路上展現更大靈活性與深度。台中惠中門市於2025年第二季亮眼登場。