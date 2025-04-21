地方創生廊帶店家計畫26家入選 新住民、老店二代開店補助50萬

為深化地方創生行動、活絡在地經濟，國家發展委員會今年度以台南市新化區、屏東縣恆春鎮、花蓮縣新城鄉及臺東縣長濱鄉為地方創生廊帶試點區域，啟動「獎勵投入地方創生廊帶店家計畫」，21日公布26組獲選店家，每案提供最高50萬元，期望藉開設店鋪或空間升級集聚在地商業能量、豐富生活及旅遊體驗，為地方注入創新發展動能。

國發會表示，本次試辦開店獎勵機制，期望發揮政府資源引導效益，協助團隊深耕地方，開創兼具生活、旅遊及消費吸引力的創生場域。26組獲選店家預計於今年7月15日前完成空間升級或對外營運，涵蓋在地風味餐飲、文化體驗、地方選物及工藝設計等創新型態，可望凝聚在地團隊、引領話題，創造具辨識度的地方經濟。

國發會國土區域離島發展處處長黃文彥表示，這次選出的四大廊帶26組店家，各具特色。例如花蓮新城在地名店佳興檸檬汁與曾師傅麻糬，二代接班團隊分別以創新展店計畫獲選。曾師傅麻糬將於新城老街開設主打「御竹糕」（竹筒麻糬）的體驗門市，除運用芋心番薯、紅藜等在地食材開發限定口味，更融合傳統技藝與現代美學，呈現麻糬製作流程與竹器工藝之美，提升產品文化價值。

太魯閣山月村員工在0403地震過後於新城老街創辦「山下村」餐廳，將藉本計畫深化餐食內容、開發文化工藝體驗等服務，繼續發揚部落文化與精神。未來獲選店家也將串聯在地旅遊業者，推出「新城老街 × 太魯閣文化之旅」深度體驗行程，為新城老街注入嶄新觀光動能。

恆春則有新住民甜品店「星空餐桌企業社」，是由來自香港的新住民林欣琪創立，翻修百年歷史建築恆春郡役所官舍，打造融合港味與在地風格的「蒔嶼咖啡」；店內主打豆花搭配港式桂花凍與在地港口茶、芒果等食材的創意甜品。

台東長濱知名獨立書店「書粥」主理人高耀威攜手「長濱船團」，以南島帆船文化為核心開設「瑪卡妮食堂」，提供以海洋文化為靈感的風味套餐、帆船導覽與出海體驗。

台南新化則有延續大稻埕「台灣物產」與「小藝埕」成功經驗，「世代街區股份有限公司」選址於新化歷史建築「長泰西藥房」，開設融合文化選品、在地物產與體驗活動的選物空間，販售新化特色農產、工藝品與設計選物，並提供文化導覽、職人手作課程，串聯武德殿、果菜市場與楊逵文學館等景點，打造文化觀光動線。

黃文彥表示，26組獲選團隊將於7月15日前完成開店或整修作業，未來也將參與國發會地方創生廊帶的系列推廣活動，共同打造兼具生活機能與消費吸引力的魅力場域，將地方特色轉化為驅動地方經濟、支持在地生活的有效行動。