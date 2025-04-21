韓遊客去年破百萬人次來台 觀光署攜78位業者赴韓攬客

據統計，2024年韓國來臺人次突破百萬人次，今年第一季預估可突破31萬人次，交通部觀光署為持續招攬韓國旅客，由財團法人台灣觀光協會組團攜手78位台灣觀光業者前往韓國首爾辦理推廣活動，在首爾打造熱鬧又美味的「臺灣熱炒店」，於21日在首爾樂天酒店舉辦觀光B2B推廣會。

觀光署表示，推廣活動首先於4月19日至20日在首爾年輕人聚集的漢南洞舉辦Roadshow，以臺灣熱炒店為主題，現場金曲樂團「A_Root同根生」臺味十足的演出，營造出熱炒店特有的活力與熱情。韓國民眾參與經典熱炒「鳳梨蝦球」料理體驗、小籠包與臭豆腐羊毛氈鑰匙圈DIY體驗等活動，現場並提供臺灣鹽酥雞、鹽水雞、美乃滋蝦球、金牌啤酒、芭柳汁等熱炒美食品嚐，讓韓國民眾在韓國也能感受到道地臺灣熱炒美味。

此外，觀光署接續於4月21日在首爾樂天酒店舉辦觀光B2B推廣會，台灣觀光協會葉菊蘭榮譽會長及簡余晏會長帶領包括金門縣政府、連江縣政府、旅行社、交通及航空公司、飯店業者及觀光相關旅遊業界共46個單位、78位業者代表等，為韓國業者帶來最新資訊和合作優惠，氛圍熱烈促成超過200場商務洽談。

觀光署「遊臺灣金福氣」自由行抽獎活動自2023年5月辦理以來，在參加活動的各國旅客中，累計至今韓國旅客參加抽獎登錄名列第1，本次更於Roadshow活動現場加碼「遊臺灣金福氣」住宿券抽獎，旅客可於來臺住宿臺灣優質旅宿時使用。觀光署趁勝追擊於韓國暑期旺季前引客，吸引旅遊業者和自由行族群，用臺灣熱炒美食及豐富活動帶動臺灣魅力席捲當地，吸引來臺旅遊，感受遊臺灣大滿足！