北市「南山廣場」租賃行情又見每坪五千元行情 總月租金高達189萬元
據最新實價資料顯示，北市辦公室租賃實登又出現單坪五千元的案例，台北市信義計畫區地標大樓「南山廣場」，今年2月41-1樓出現每坪,5094元的租金實登，一個月租金高達189萬元，該筆交易已經是近三年來該大樓第四件每坪5千元租金的實登個案。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市信義計畫區中，每坪月租金站上5千元的辦公室租賃實價仍是少數個案，由於具備特殊景觀條件超高樓層的個案相對稀缺，對於全球營運的外商或是企業，信義計畫區的辦公室租金單價相較其它國際城市並不算特別高。
曾敬德指出，如果是台北市信義計畫區內的地標大樓，往往月租金都在每坪4千以上，甚至少數可達每坪5千元，而租金上漲也有外溢比價效應，新的大樓靠近捷運站租金也容易寫下區域高價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言