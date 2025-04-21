北市「南山廣場」租賃行情又見每坪五千元行情 總月租金高達189萬元

據最新實價資料顯示，北市辦公室租賃實登又出現單坪五千元的案例，台北市信義計畫區地標大樓「南山廣場」，今年2月41-1樓出現每坪,5094元的租金實登，一個月租金高達189萬元，該筆交易已經是近三年來該大樓第四件每坪5千元租金的實登個案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市信義計畫區中，每坪月租金站上5千元的辦公室租賃實價仍是少數個案，由於具備特殊景觀條件超高樓層的個案相對稀缺，對於全球營運的外商或是企業，信義計畫區的辦公室租金單價相較其它國際城市並不算特別高。