全台辦公建照年增逾三成 賴正鎰：關稅戰後將再掀商辦買氣
今年前二月全台辦公服務類建照核發總件數306件，年增34.2%，總樓地板面積僅從21萬7,038.6坪微幅增為21萬8,939.5坪，年增率0.9%，六都辦公類建照中，以桃園與台南較多，且多數單一建案平均規模較小。
鄉林（5531）集團董事長賴正鎰指出，政府打住不打商，且開發小型辦公服務空間的趨勢不變，吸引多家開發商投入搶先機，在台商回流下，今年商辧市場可望持續受剛需支撐依然看好。
據統計，全台前二月辦公服務類建照核發306件，六都佔146件，其中以桃園表現最為亮眼，共核發11件商辦建照、年增83%，總樓地板面積達1.87萬坪，年增13倍，台南核發83件建照、樓地板面積達11萬多坪，年增10.3%
鄉林不動產研究室指出，桃園市擁有37個工業區、工業總產值估逾3兆元，並與新竹、苗栗共同形成AI與半導體產業聚落走廊，在企業擴廠的同時，也同步推升青埔、經國與中路等三大商辦板塊迅速崛起，儼然成為商辦市場的後起之秀。
此外，桃園市還有機場捷運跟首條桃園市自建的捷運綠線銜接機場捷運的北段七站即將在明年通車，市區的鐵路地下化也在進行，辦公服務市場需求日趨強勁；同樣在台南市目前鐵路地下化工程進度接近90%，2026年即將通車，突顯這二都的交通運輸與人流成本優勢，提高了企業選址的吸引力與商辦的需求提高。
鄉林不動產研究室表示，國內產業投資依舊旺盛，六都蛋黃區的辦公室租金水位看漲，有自用需求的企業，近來可以看出積極收購商用市場的佈局，像台北信義區松高路上「統一國際大樓」商辦，今年1月出現高樓層交易，太子建設以總價7.68億元買下包含6個車位坪數共430.15坪，換算單價約222.8萬元，創下全台商辦單價新高紀錄，說明企業積極卡位局商辦市場，等關稅戰告一段落後，商用不動產市場會再掀一波買氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言