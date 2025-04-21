雙月食品社插旗新加坡 旗艦店登場、半年內開三店

連年榮獲米其林必比登推薦的知名養生食補品牌「雙月食品社」，自2024年起跨海進駐新加坡，掀起一股「台式家庭美食」熱潮。為趁勝追擊，雙月20日於新加坡最大購物中心怡豐城（Vivo City）正式開幕旗艦店，這是雙月品牌與國際集團合作推廣台灣健康飲食文化，再次跨出的重要一步。

目前雙月在新加坡一共有三家分店，分別是位於烏節路黃金地段義安城（Ngee Ann City）大葉高島屋（Takashimaya）購物中心5樓的海外首間分店、落腳裕廊東商圈核心JEM廣場，打入新加坡西區生活圈的二店；以及新開幕，位於地標級商場怡豐城的第三家、也是雙月目前最大規模的海外旗艦店。

雙月食品社自創立以來，即秉持「用心做一碗湯，溫暖一個人」的初衷，致力將台灣日常餐桌上的溫補文化、美味燉湯與手作小菜推廣到世界各地。主打的「雙月燉雞湯」嚴選台灣在地高品質雞隻與天然食材，搭配滷肉飯、愛恨椒芝拌麵等經典小吃，不僅呈現出台灣家庭的樸實風味，更重新定義了「美味也能健康」的飲食新概念。

此次在新加坡的推廣，由雙月與東南亞知名集團攜手合作，透過跨國協力的方式，將最具代表性的台灣美食文化輸出國際，讓更多人不只是喝到一碗湯，更感受到台灣家庭文化中，那份日常而深刻的溫暖。

雙月食品社社長賴永晟從新加坡旗艦店從規劃、設計、裝潢到開幕的整個過程，多次現場坐鎮。他表示：「我們不是要開多少店，而是希望讓世界認識台灣這碗用心的湯。雙月要做的，是傳遞台灣家庭飲食中，那種照顧家人、滋養身心的精神。」

他也強調，無論是新加坡、或目前正在洽談中的其他東南亞國家或日本市場，雙月都採取與跨國集團策略合作的模式，不僅確保在地經營的效率與品質，也能以文化交流的姿態，讓台灣味成為世界餐桌上的重要一席。