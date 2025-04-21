賴瑞隆緊盯高雄產業發展 要求中油落實總部南遷

立委賴瑞隆今天安排立法院經濟委員會，考察高雄台積電F22-P1廠區及原高雄煉油廠再利用開發進度。賴瑞隆說，中油石化生產重心在高雄，應具體落實總部南遷，要求中油2周內成立「總部南遷推動工作小組」，董事長與總經理應在南部辦公，請經濟部1個月內提出相關研發專區、建設期程評估與推動方案，強化產業根留南部。

高市經濟發展局表示，配合南部半導體材料S廊帶戰略佈局，原高雄煉油廠土地開發分為3階段，其中第2、3階段「南部科學園區擴建高雄第三廠區（楠梓園區）籌設計畫」楠梓園區」已於2023年7月獲行政院核定。楠梓產業園區已於2024年6月納入科學園區，由高雄市政府開發；全期園區，南科管理局預計2027年7月開工、2033年完工。

經濟部次長何晉滄說，台積電配合楠梓園區開發工程，自2022年7月起同步啟動第1、2期建廠工程，第一期（P1）已於今年第一季試營運，第二期（P2）今年3月舉行上樑典禮。因應後續營運需求，第3、4、5期建廠已於2023年底提前展開都市計畫變更及環評程序，目前第3期已進入施工階段，第4、5期今年4月通過市都委會審議、4月10日完成環評備查，展現產業落地與建設效率。

台灣中油公司表示，中油轉型落地，將打造綠能與材料研發重鎮。高煉廠業務區55.49公頃都市計畫變更已完成，目前正進行公共設施開闢。綠能科技研發大樓預計2028年10月完工，粉體材料先進製程研發中心已於2021年12月啟用，由工研院進駐營運。未來也將陸續設立材料國際學院與材料研發中心，建構南部新興科技研發聚落。

中油副總經理羅博童說，中油南部企業大樓將設於原煉油廠A2區，使用面積3.18公頃。第一期南坵塊1.25公頃將興建地上21樓、地下3層鋼骨構造大樓，容納約1400人辦公，預計2026年6月完成都設審議、10月決標、2030年6月完工。第二期北坵塊1.93公頃，則將與國家住都中心合作辦理公辦都更招商。

對於賴瑞隆長期關心的大林蒲遷村案，經濟部表示，至今年3月已完成5場居民說明會，完整說明遷村及補償救濟方案，回收1萬832份問卷、回收率81%，其中7816份表示同意，遷村支持率高達95%。目前市府正積極辦理協議架構、抽籤配地及房屋安置籌備作業。賴瑞隆強調，大林蒲遷村進入啟動執行階段，希望年底完成預登記，提升鄉親生活品質。