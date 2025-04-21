華航再辦星光夜跑 加碼抽機票、獎項總價值超過330萬元

中華航空21日宣布2025年馬拉松星光夜跑開始報名，此次包括半程(21K)馬拉松組、漫遊健跑(10K)組及親子星空 (5K)組，另外，今年活動加碼祭出35張機票及哩程抽獎，總價值超過330萬元，報名截至6月23日止，馬拉松地點舉辦在10月11日台北大佳河濱公園。

華航指出，此次賽事邀請包含身障跑者、陪跑員等公益組一同參與；獎牌、毛巾、賽服及旅行袋等賽事周邊紀念品及物資，將使用環保材質，讓參與者深刻體驗華航對永續運動的承諾。為鼓勵民眾參與這場健康盛事，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈2,100哩、健康樂跑組1,000哩、親子休閒組500哩；所有完賽跑者除現場參加35張機票抽獎，還可享有限時出發的限量機位優惠折扣。

另外，使用中國信託華航聯名卡付款可享報名費最優8折起優惠、中國信託全卡友享9折優惠；若於4月21日至5月21日至桃園國際機場凱悅酒店訂房有85折優惠，餐飲服務同享折扣。另外，為吸引更多國際好手齊聚，華航特別提供海外跑者購票折扣，只要報名付款成功後，於通知確認信提供購票優惠碼即可有折扣價。

華航董事長高星潢指出，此次馬拉松的特色雖然在時間地點上都與去年一樣，但這次特別的是在獎品上有提升，主要針對在前幾名的跑者獎品今年有特別準備，今年也擴大舉辦希望能讓更多國外的跑者能更來參加。高星潢也說，自己去年參加的是5K完賽時間跟10K的人差不多，今年同樣會報名5K，並且也會積極爭取今年的完賽時間縮短，爭取在40分鐘之內。

去年華航馬拉松開始報名後就迅速秒殺，高星潢對於今年的報名狀況也相當有信心，他也呼籲大家如果真的想參加的要盡快報名。

專業網紅跑者Kiki分享去年參加經驗，從得知舉辦到完賽，每個環節都能感受到華航的用心，以及新賽事所帶來的新氣象；身為知名運動品牌馬拉松配速員，同時也有參加第一屆華航星光夜跑的跑者林怡君則表示，華航將跑步競賽辦成運動嘉年華讓人印象非常深刻，在緊張的賽後相當紓壓。

華航表示，今年10月11日華航馬拉松的賽道上將為跑者打造專屬音樂補給站，讓跑者在跑步的同時，也能沉浸在音樂氛圍裡；舞台上則將由DJ林貓王開場，9m88、宇宙人及旺福樂團接力演出，完賽後的跑者可享受一場健康又愉快的音樂派對。