鎖定汽車後市場藍海 汽美輪胎鈑噴三箭齊發

汽車售後服務市場蓬勃發展，連鎖汽車美容與鍍膜品牌捷博4月下旬將登錄興櫃。董事長彭仕邦表示，捷博全台已開出18家營業據點，全年預計再展10家直營與合作門市，朝2029年達成200家據點目標邁進，要打造國內第一家規模化、連鎖化的汽車售後服務公司。

電動車日益普及，汽車售後市場版圖也將隨之改變，消費者對於汽車售後服務的需求更高，「汽車美容與鍍膜」、「輪胎快保」、「鈑噴維修」三大業務比重已超越整體後市場50%，預估2025年上述三項服務全台市場規模加總將近1385億元。

彭仕邦表示，捷博專注於三大業務的整合與發展，透過創造產業革新，成為汽車售後服務界的7-ELEVEN。

彭仕邦指出，捷博目前在汽車美容與鍍膜、輪胎快保、鈑噴維修三大業務的營收占比為26%、26%、48%；分別經營日本技術授權的KeePer PRO SHOP、法系輪胎品牌Michelin馳加及自營Jesper捷博鈑噴中心；並且透過制定產業標準、制定消費者標準、制定從業人員標準，建構完整售後服務生態鏈。

彭仕邦表示，在汽車美容與鍍膜方面，捷博導入來自日本KeePer技研的職人鍍膜技術，提供日式精緻純水手工洗車與鍍膜服務，去年捷博旗下KeePer汽車美容門市每月平均來車數超過2262台，每輛車平均消費金額3451元，大幅優於交通部統計的小客車平均每月清潔費697元；鍍膜均單價可達19502元，更為洗車平均單價的15倍。

彭仕邦也說，2025年台灣汽車美容市場產值高達731億，顯示消費者對於車輛外觀與保值需求日益強烈，汽車美容與鍍膜市場規模快速擴大，成為後市場中最具潛力的高毛利業態之一。

除汽車美容外，捷博的輪胎與鈑噴服務也快速成長。彭仕邦表示，根據GFK針對台灣輪胎市場的調查數據顯示，去年輪胎市場規模高達285億，2030年將突破400億大關，2023~2030年複合成長率達7.3%，平均每年每車更換0.7條輪胎，約2.8年會更換2條輪胎。

而捷博2024年輪胎業務年營收突破4000萬元，年增超過5倍，企業客戶貢獻比重達69%；鈑噴中心則創造平均每車42190元的高客單價服務，並維持42%的毛利率與38%的淨利率，為公司獲利的重要支柱。

台灣汽車保有量已超過868萬輛，平均車齡高達11年以上，維修與保養等汽車後市場持續成長中，過去車主習慣原廠保養，但電動車與中古車市場興起後，消費者對於第三方售後服務接受度明顯提高。

彭仕邦表示，捷博看準這波轉型契機，持續導入品牌、技術、數位化流程，致力於打造具規模與信賴感的連鎖服務體系，有志從業人員也可以從產業改革中獲得制度化的培訓及職涯規劃。」