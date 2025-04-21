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吉晟生技攜韓最大核醫藥物公司 攻帕金森氏症診斷藥

中央社／ 台北21日電
吉晟生技董事長楊朝堂（圖）21日表示，今年4月與韓國最大核醫藥物公司DuChembio簽署技術轉讓協定，以開發、製造和銷售用於帕金森氏症診斷的放射性藥物；吉晟生將負責此藥品在台上市的全部流程，將成為明年重要營運動能之一。中央社
吉晟生技董事長楊朝堂（圖）21日表示，今年4月與韓國最大核醫藥物公司DuChembio簽署技術轉讓協定，以開發、製造和銷售用於帕金森氏症診斷的放射性藥物；吉晟生將負責此藥品在台上市的全部流程，將成為明年重要營運動能之一。中央社

核子醫學藥廠吉晟生技董事長楊朝堂今天表示，今年4月與韓國最大核醫藥物公司DuChembio簽署技術轉讓協定，以開發、製造和銷售用於帕金森氏症診斷的放射性藥物；吉晟生將負責此藥品在台上市的全部流程，將成為明年重要營運動能之一。

吉晟生技今天舉辦媒體交流會。楊朝堂表示，吉晟生技今年9月將提出上市申請，希望在明年上半年掛牌。

他表示，本次與韓國DuChemBio合作，將此放射性藥物引進台灣市場，將強化吉晟生技在腦部疾病產品線的布局。

他指出，與韓國DuChemBio簽訂協議後12個月至15個月，透過技術移轉並向衛福部申請台灣藥證後，按照GMP標準生產、分銷和銷售藥品整個過程，希望最慢在明年第3季達成，可望貢獻明年營運。

另外，吉晟生技今年3月以新台幣1.11億元，取得南部核醫新藥開發公司禮曼生物科技80%股權，預計今年7月交割後，規劃買地設廠藉此擴充產能。

楊朝堂說，目前吉晟生正在興建苗栗藥廠，併購禮曼可以先補足產能。

他表示，苗栗藥廠將建置製造放射性藥物的迴旋加速器1座；另設置4條靶線及GMP製藥產線6條，預計2026年底或2027年初啟用。

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