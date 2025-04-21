達麗拿下台鐵屏東站都更案 將砸63億元打造地標建築

達麗建設（6177）近年來積極進軍南部公辦都更與捷運聯開案，近日再獲選台鐵「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新案最優申請人，後續將辦理議約及簽約作業，預計於今年7月完成簽約。

台鐵公司指出，本次開發土地面積約8,850平方公尺，位於屏東車站東側站區街廓，連結台鐵屏東車站、屏東轉運站，基地面對復興路與光復路，土地權屬包括台鐵土地、公有地與私有地，形狀方整，交通便利，區位條件優越。

此區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、臺鐵六塊厝車站、屏東科學園區，住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

本案將以都更權利變換方式開發，初步規劃興建地上20層、地下4層之住商大樓，其中地上1至3層規劃商場空間、第4層為住宅公設及綠平台、5至20層規劃住宅單元。

台鐵公司期望該案成為南台灣結合TOD場站開發之指標性商業住宅特區，共創投資人、原住戶、民眾、屏東縣府與國營事業「五贏」局面。

達麗建設近3年來持續進軍南部公辦都更案與捷運場站聯開案大有所獲，包括2022年的台南東區平實營區重劃區平實段公辦都更案、2024年高雄岡山RK1站區聯合開發案、2024年高雄鳳山O10 / Y18站聯合開發案、2025年高雄左營眷村公辦都更案與本案2025年屏東市屏東火車站公辦都更案，5案總投資金額約575億元。

達麗建設表示，公司看好南部房市前景與政府建設，為政府公部門最佳的合作夥伴，上市櫃公司的背景財務透明且永續經營，跳脫原本的設計，車站分構轉共構，有零售百貨的背景及團隊，更可以實現日本TOD建設的開發藍圖。

該都更規劃3棟地上20樓、地下4層建築，1~3樓為約6,000坪商業空間，將提供具規模性商業體驗，同時創造人與人間交流場所，另將基地東側靠復興路回饋屏東縣政府200坪公益設施空間。

4樓至20樓為集合住宅，將規劃17~32坪住宅產品，約768戶。地下B1至B4為車位空間，均為坡道平面車位共666位，預估總投資金額63.8億元。