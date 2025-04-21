建築園冶獎走過30年 深度提升全台灣建築品質貢獻良多

建築園冶獎走過30年，大幅度提升全台灣建築品質貢獻良多，將數十年軌跡出書，「園冶30」紀錄建築文化與台灣城市記憶。

高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆表示，今年建築園冶獎主軸為「穿越叁零．零碳永續」，在三十而立後，建築園冶獎以「穿越」的概念，串起跨世代、跨領域、跨文化的建築多元信念與價值，豐富建築園冶獎獎項的意義與厚度。

黃瀚霆說，「園冶30」由作者張世雅以2年時間，採訪高雄市建築經營協會前理事長、建築園冶獎前執行長，學者、官員、律師及建築師等50多人撰寫而成，從創始會員初創建築園冶獎時的篳路藍縷，到開枝散葉成為全台「建築界的奧斯卡獎」，並將建築園冶獎增減獎項的決定和時空環境政策做對比，讓讀者更能融入建築園冶獎走過30年的建築軌跡。

張世雅表示，「園冶30」全部435頁，過程中被多家出版社拒絕，特別感謝有眼光、具前瞻性的出版商董事長馬上回應，主因在於這是以獎項所帶動的台灣建築運動，對台灣建築有特殊意義。

「園冶30」邀請日本知名建築師高松伸寫推薦序，高松伸和建築園冶獎早在2004就牽起緣份，當年因為高雄捷運美麗島站公布由高松伸設計，建築園冶獎主辦單位透過層層關係，邀請高松伸專程來高雄參加建築園冶獎頒獎典禮，並舉行高峰講座。

張世雅指出，「園冶30」這本書撰寫完成，跨海向高松伸提出寫推薦序的邀請，高松伸二話不說欣然同意，肯定建築園冶獎是思考台灣建築的重要指標，他同時勉勵年輕建築從業人員，「建築園冶獎」的存在，是共同的不朽路標。

2025建築園冶獎主任委員黃啟倫表示，為了走出建築園冶獎的同溫層，今年建築園冶獎首創「代言人」，邀請源自於高雄、在國際獲200多座獎項的羅耕甫擔任建築園冶獎代言人，因為羅耕甫作品倡議的生態復育、環境永續、利他共好等議題，和建築園冶獎的價值主張不謀而合，希望能借重羅耕甫的國際知名度，結合建築園冶獎在地影響力，共同搭起穿越國界的學習平台與共鳴。

黃啟倫宣布，2025年第31屆建築園冶獎起跑，評選範圍涵蓋全台，頒發大樓住宅建築景觀類、透天住宅建築景觀類、公共建築類、社區景觀營造類、公園綠地景觀類、舊建築再生類及社區景觀營造類等六大獎項，預計展開將近3個月的評審工作。

黃啟倫表示，今年頒獎典禮將首度移師到台中市舉辦，地點則預定在由隈研吾所設計的逢甲大學「共善樓」，由於「共善樓」今年2月剛完工，建築園冶獎頒獎典禮將是第一個在「共善樓」完工啟用後舉辦大型活動的建築團體。