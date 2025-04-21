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富邦金控率員工實踐「Green Hour」 我們低碳休息 地球也能好好休息！

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦金控倡議Green Hour低碳放鬆生活，與地球共好休息。富邦金控／提供
富邦金控倡議Green Hour低碳放鬆生活，與地球共好休息。富邦金控／提供

身為地球隊的一員，富邦金控2021年發起Run For Green計畫，邀請馬拉松跑者參與跑步種樹活動，至今為台灣種下超過10萬棵樹。各子公司也致力營運減碳，持續推動減降自身灰電用量，目標2040年海內外營運據點將100%使用再生能源，朝2050年淨零承諾邁進。

但富邦金控並不滿足於此。經濟學家Juliet Schor研究指出，「適度放鬆減少工作壓力，人們自然而然會減少高碳消費與高碳行為，有助於達到減碳目標」，意即，當我們休息，地球也能休息；當我們照顧自己，就是在照顧地球。

今年富邦金控進一步，提倡「Green Hour 行動」，每天低碳休息一小時，同時讓地球擁有喘息的「Green Hour」，期望「低碳生活」能成為每個人的日常，而不是額外的負擔。

富邦金控率先示範，舉辦「Green Hour體驗活動」，設計兼具減碳、紓壓與實用性的「Green Hour低碳放鬆指南」，邀請員工和地球一起低碳休息，並鼓勵大家在社群分享自己的#GreenHour，冥想、吸貓、遛狗、公園夜跑、享用低碳美食…. 探索更多低碳休息的創意。誠摯地邀請身為地球隊的你，一起參與這場「Green Hour 行動」吧！

低碳 減碳 遛狗 馬拉松

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