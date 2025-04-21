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使用替代擁有 格上減碳43座大安森林公園

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
格上一年減碳43座大安森林公園
格上一年減碳43座大安森林公園

格上租車致力於升級綠色運輸移動服務，除帶動傳統租車發展出共享及訂閱等創新數位移動服務外，更進一步帶來減碳效益。2024年格上在門市租車、共享車及訂閱車隊投入逾1,200台油電及電動車款，創造近1.1億公里的租車里程，共減少逾1萬公噸二氧化碳排放量，相當於減下43座大安森林公園吸碳量，且較前一年多減3000公噸。

汽車使用服務化替代擁有汽車的消費潮流下，格上租車陸續發展除租車外的共享車及訂閱車等新型移動服務模式，透過LINE GO平台累積的450萬會員及格上Go Smart平台推廣，以更快速、方便且符合線上消費習慣的數位平台，以及「閣下至上」的服務體驗，提供多元移動服務，為低碳共享交通善盡心力。

2024年格上在門市租車、共享車及訂閱三項移動服務共累積超過一億公里的服務里程，相較私人小客車的碳排放，創造減碳量達10,000公噸二氧化碳排放量，相當於43座大安森林公園吸碳量，相較前一年多減3,000公噸。

在淨零減碳趨勢下，格上於2024年在原有油電車款外，加快導入純電電動車款至各車隊，在門市租車、共享車及訂閱車隊，擴大包含油電及純電低碳車款數量達1200台以上，其中又以國產第一台電動車LUXGEN n7最多。相較私人小客車使用產生的碳排放量，各類移動服務因有效提升車輛使用率帶來減碳效益，其中1,200台低碳車隊就減下1,650公噸，減碳效益更高，尤其客戶承租純電LUXGEN n7，更較燃油車多減下3倍碳排放量。

此外，格上亦積極參與建構低碳運輸網絡，提供大眾使用綠色運輸移動服務，以降低私人運具需求，除持續增加LINE GO及格上Go Smart共享車兩平台服務的共享車台數達3,000台，並透過數位科技動態調整自助租還站點，加速布局至1,400站點；共享車服務於2024年共累積40萬趟、4,000萬公里共享里程，成長達91%，換算創造減碳5,000公噸碳排放量成績，而低碳車款業績較前一年大幅成長3.6倍，受消費者喜愛，也助益減碳力道。

格上並於2025年在共享汽車市場領先導入電動車款，宣告純電車正式跨入台灣共享汽車版圖，同步啟動全台近150個隨插即充站點的充電服務，讓消費者更能享受純電eMaaS(Electric Mobility as a Service)生活圈的完善服務；相較燃油車，電動車款投入共享汽車市場創造的減碳效益，讓每一名乘客多減每公里30公克碳排放量。

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