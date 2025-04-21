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台灣工具機業參加北京機床展搶單 公會：迎接全球製造新局

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今就攜手台灣工具機產業者參加在北京舉辦的「第十九屆中國國際機床展覽會（CIMT）」。圖／台灣工具機暨零組件工業同業公會提供
台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今就攜手台灣工具機產業者參加在北京舉辦的「第十九屆中國國際機床展覽會（CIMT）」。圖／台灣工具機暨零組件工業同業公會提供

雖然有美國對等關稅干擾，但台灣工具機業者仍積極開拓商機。台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今攜手台灣工具機產業者參加在北京舉辦的「第十九屆中國國際機床展覽會（CIMT）」，除了觀察全球製造技術脈動，也展現台灣業者的技術實力與創新成果。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳也宣布，台灣國際工具機展（TMTS 2026）將於明年3月25日至28日重磅回歸台中展出，以出獨有的「前店後廠」產業機制與現地整合力，打造更緊密的技術交流與商務媒合平台，並以「AI賦能 智造永續」為主題，全面突顯台灣工具機產業在智慧製造浪潮中的前瞻布局與競爭力。

據了解，CIMT創辦於1989年，每逢單年在北京舉辦，已舉辦18屆。經過36年的發展歷程，已成為近十年來全球最大規模的機床工具專業盛會，是國際業界公認的與歐洲EMO、美國IMTS、日本JIMTOF齊名的四大國際機床名展之一。

台灣工具機暨零組件工業同業公會說，CIMT本屆總展出面積高達31萬平方米，預計吸引近20萬名專業買主參與，台灣整機廠商有永進機械、東台精機、程泰機械、台灣瀧澤、百德機械、友嘉實業等。零組件廠商則有上銀科技、東培工業、台灣引興、德大機械等，共計百家以上廠商聯袂登場。

其中，永進機械以UV560五軸加工機搭配自動化模組，打造少量多樣的高效製造模式。東台精機展出智慧車銑複合機TMS，整合自動化與軟體應用，展示智慧解決方案。百德則強調五軸加工的高彈性與高產能，全面展現台灣製造的創新價值。上銀科技以「智能製造優質夥伴」為主題，呈現綠色科技與智慧製造的整合創新能力。

展會期間將舉辦超過百場技術論壇與產業對話，包括「機床互聯互通技術論壇」、「NC-Link與umati技術交流」、「數控機床應用座談會」等。此外，中國機床工具工業協會（CMTBA）與德國機床製造商協會（VDW）將共同主辦技術論壇，顯示CIMT不僅是展示平台，更是全球技術交流與合作的重要場域。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今就攜手台灣工具機產業者參加在北京舉辦的「第十九屆中國國際機床展覽會（CIMT）」。圖／台灣工具機暨零組件工業同業公會提供
台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）今就攜手台灣工具機產業者參加在北京舉辦的「第十九屆中國國際機床展覽會（CIMT）」。圖／台灣工具機暨零組件工業同業公會提供
台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳（左二）與中國機床工具工業協會會長毛予鋒（右一）、日本工作機械工業會會長稻葉善治（右二）。圖／台灣工具機暨零組件工業同業公會提供
台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳（左二）與中國機床工具工業協會會長毛予鋒（右一）、日本工作機械工業會會長稻葉善治（右二）。圖／台灣工具機暨零組件工業同業公會提供

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