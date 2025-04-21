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新店、永和、蘆洲新舊屋每坪價差逾25萬 這區單價上看9字頭

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
比較新北市2024年各行政區預售屋與中古大樓的平均單價價差，其中新店、永和、蘆洲三區，中古大樓的平均每坪單價比預售屋低逾25萬元，顯示這三區的中古屋在價格上的「CP值」更佳。永慶房產集團提供
比較新北市2024年各行政區預售屋與中古大樓的平均單價價差，其中新店、永和、蘆洲三區，中古大樓的平均每坪單價比預售屋低逾25萬元，顯示這三區的中古屋在價格上的「CP值」更佳。永慶房產集團提供

比較新北市2024年各行政區預售屋與中古大樓的平均單價價差，其中新店、永和、蘆洲三區，中古大樓的平均每坪單價比預售屋低逾25萬元，顯示這三區的中古屋在價格上的「CP值」更佳。

針對新北市預售屋和中古大樓價差最多的前三名行政區，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新店區、永和區和蘆洲區，都屬新北市的核心區域，只需要過一條橋即可抵達台北市。

陳金萍指出，在交通便利、生活機能完整等優勢下，再加上預售屋供給有限，帶動預售價格水漲船高，與該地區的中古屋均價拉開差距。

陳金萍分析，去年新店區的預售建案，如「佳元柒章」和「國揚光河」每坪成交單價皆突破8字頭、甚至上看9字頭，使新店預售屋平均單價拉抬明顯，與中古大樓價差為27.1萬元。

陳金萍指出，永和的預售市場則因指標建案「頂溪大苑」平均每坪成交單價破9字頭，且「頂溪大苑」的交易件數已占近半數永和區整體預售交易量，使當地預售平均單價明顯攀高，與中古大樓每坪均價拉開26.0萬元的差距。

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