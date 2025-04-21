迎接全球製造新局 台灣工具機齊聚 CIMT2025

第19屆中國國際機床展覽會（CIMT2025）於21日登場，今年以「融合創新 數智未來」為主題，聚焦智慧製造、AI應用及高階自主設備等產業關鍵技術，吸引來自全球30個國家與地區，超過2,400家家企業參與，是觀察全球製造技術脈動的關鍵場域。台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）攜手台灣工具機產業齊聚展現技術實力與創新成果。

本屆總展出面積高達31萬平方米，預計吸引近20萬名專業買主參與，台灣整機廠商包含永進機械、東台精機、程泰機械、台灣瀧澤、百德機械、友嘉實業等；零組件廠商則有上銀科技、東培工業、台灣引興、德大機械等，共計百家以上廠商聯袂登場。

永進機械以UV560五軸加工機搭配自動化模組，打造少量多樣的高效製造模式；東台精機展出智慧車銑複合機TMS，整合自動化與軟體應用，展示智慧解決方案；百德則強調五軸加工的高彈性與高產能，全面展現台灣製造的創新價值；上銀科技以「智能製造優質夥伴」為主題，呈現綠色科技與智慧製造的整合創新能力。

展會期間將舉辦超過百場技術論壇與產業對話，包括「機床互聯互通技術論壇」、「NC-Link與umati技術交流」、「數控機床應用座談會」等。此外，中國機床工具工業協會（CMTBA）與德國機床製造商協會（VDW）將共同主辦技術論壇，顯示CIMT不僅是展示平台，更是全球技術交流與合作的重要場域。