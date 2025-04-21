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迎接全球製造新局 台灣工具機齊聚 CIMT2025

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
中國機床工具工業協會（CMTBA）毛予鋒會長、日本工作機械工業會（JMTBA）稻葉善治會長、台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA)陳伯佳理事長及陳忠平秘書長（圖片由右至左）合照。照片／台灣工具機暨零組件工業同業公會提供
中國機床工具工業協會（CMTBA）毛予鋒會長、日本工作機械工業會（JMTBA）稻葉善治會長、台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA)陳伯佳理事長及陳忠平秘書長（圖片由右至左）合照。照片／台灣工具機暨零組件工業同業公會提供

第19屆中國國際機床展覽會（CIMT2025）於21日登場，今年以「融合創新 數智未來」為主題，聚焦智慧製造、AI應用及高階自主設備等產業關鍵技術，吸引來自全球30個國家與地區，超過2,400家家企業參與，是觀察全球製造技術脈動的關鍵場域。台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）攜手台灣工具機產業齊聚展現技術實力與創新成果。

本屆總展出面積高達31萬平方米，預計吸引近20萬名專業買主參與，台灣整機廠商包含永進機械、東台精機、程泰機械、台灣瀧澤、百德機械、友嘉實業等；零組件廠商則有上銀科技、東培工業、台灣引興、德大機械等，共計百家以上廠商聯袂登場。

永進機械以UV560五軸加工機搭配自動化模組，打造少量多樣的高效製造模式；東台精機展出智慧車銑複合機TMS，整合自動化與軟體應用，展示智慧解決方案；百德則強調五軸加工的高彈性與高產能，全面展現台灣製造的創新價值；上銀科技以「智能製造優質夥伴」為主題，呈現綠色科技與智慧製造的整合創新能力。

展會期間將舉辦超過百場技術論壇與產業對話，包括「機床互聯互通技術論壇」、「NC-Link與umati技術交流」、「數控機床應用座談會」等。此外，中國機床工具工業協會（CMTBA）與德國機床製造商協會（VDW）將共同主辦技術論壇，顯示CIMT不僅是展示平台，更是全球技術交流與合作的重要場域。

工具機公會理事長陳伯佳表示，CIMT作為與德國EMO、美國IMTS、日本JIMTOF並列的全球四大工具機國際展，是台灣工具機業者開拓新市場、接軌先進技術的絕佳舞台。除了深耕海外市場，工具機公會也同步部署台灣的產業動能，並宣布台灣國際工具機展（TMTS 2026）將於2026年3月25日至28日重磅回歸台中展出，以出獨有的「前店後廠」產業機制與現地整合力，打造更緊密的技術交流與商務媒合平台。TMTS 2026以「AI賦能 智造永續」為主題，全面突顯台灣工具機產業在智慧製造浪潮中的前瞻布局與競爭力。

第19屆中國國際機床展覽會（CIMT2025）於21日登場
第19屆中國國際機床展覽會（CIMT2025）於21日登場

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