快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

2025地球日 環境部攜手22縣府宣誓綠能行動開跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
為呼應2025年地球日主題「Our Power，Our Planet」（地球力），環境部攜手台北市政府及慈濟基金會，於今日在台北市大安森林公園盛大舉辦2025地球日「綠能行動愛地球× 蔬食無痕家庭日」活動。聯合報系資料照／記者李柏澔攝影
為呼應2025年地球日主題「Our Power，Our Planet」（地球力），環境部攜手台北市政府及慈濟基金會，於今日在台北市大安森林公園盛大舉辦2025地球日「綠能行動愛地球× 蔬食無痕家庭日」活動。聯合報系資料照／記者李柏澔攝影

為呼應2025年地球日主題「Our Power，Our Planet」（地球力），環境部攜手臺北市政府及慈濟基金會，於20日在臺北市大安森林公園盛大舉辦2025地球日「綠能行動愛地球×蔬食無痕家庭日」活動，透過多元趣味的內容，鼓勵全民從日常生活實踐環保綠行動，齊心守護地球。環境部部長彭啓明也與臺北市副市長張溫德、慈濟基金會執行長顏博文及22縣市政府代表共同進行「綠行動宣誓」，號召全民一同響應綠色行動。

「請大家都來當地球保衛隊隊員！」彭啓明表示，淨零行動最難的不是技術也不是經費而是人心，人們是否願意改變生活方式、在購物前多想想，才是關鍵所在，因此環境部要藉著地球日活動再次喚起人心。此外，淨零綠生活已獲納入「國家希望工程施政目標」，在食衣住行育樂購中，環境部努力提出政策的同時，也在尋找更有感帶動民眾的作法。並指出自備環保杯是目前最成功的，雖然有業者抱怨成本增加，但有更多的業者及消費者願意響應。另外，顏博文倡導蔬食無痕的飲食習慣，強調蔬食不僅有效減少碳排、更對健康有益彭啓明也高呼「我是環境部長我吃素」，以自身蔬食9年仍保持壯碩作見證。

本次活動內容多元豐富，包含打擊樂及舞臺劇演出，還有富邦文教基金會「國際慕尼黑環境兒童影展精選影片」及看見．齊柏林基金會「《看見臺灣》系列短片賞析，現場還有蔬食體驗、環保互動闖關，以及太陽光、風力、海洋能等多種再生能源的展示說明，同時設置廉政攤位，透過環保手作互動遊戲，向社會大眾宣導廉潔誠信等主題，以寓教於樂方式加深民眾對廉能政府之瞭解，總共吸引數千名民眾攜家帶眷參與這場戶外饗宴。

環境部表示，為了讓更多民眾還有機會繼續參與環保行動，自即日起推出「減塑減碳綠行動」網路抽獎活動，只要在7月31日中午12時前完成綠行動任務並上傳，即可參加抽獎，詳情請參閱活動官方網站。歡迎全民一起用行動實踐環保理念，為地球帶來正向改變。

環境部攜手台北市政府及慈濟基金會，20日在台北市大安森林公園舉辦2025地球日「綠能行動愛地球 蔬食無痕家庭日」活動，現場有各種闖關遊戲，藉以讓民眾瞭解保護環境和生態的重要性。中央社
環境部攜手台北市政府及慈濟基金會，20日在台北市大安森林公園舉辦2025地球日「綠能行動愛地球 蔬食無痕家庭日」活動，現場有各種闖關遊戲，藉以讓民眾瞭解保護環境和生態的重要性。中央社

延伸閱讀

談核能延役與重啟 彭啓明：不像買房換車這麼簡單

兼顧國安須保留核能 彭啓明：中央沒有非核家園的信仰

美對等關稅海嘯 彭啓明：收碳費時間不變

風電業者欲在台東開發58支陸域風機 彭啓明：不支持

相關新聞

台灣房市現況有多糟？ 專家：比2008、2014年反轉還嚴峻

今年房市多災多難，除央行第七波信用管制持續打炒房外，又強碰川普關稅政策暴擊金融市場，造成全球股市哀鴻遍野，市場上有建商開...

飯糰店爆紅、房東漲租不成竟砸店 專家：其實有三種文明做法

高雄市一家爆紅日式飯糰店，近期疑因租約問題，遭房東在門口砸毀花盆，日籍老闆還因此受傷。女房東聲稱不滿飯糰店將飲水機移到她...

2025地球日 環境部攜手22縣府宣誓綠能行動開跑

為呼應2025年地球日主題「Our Power，Our Planet」（地球力），環境部攜手臺北市政府及慈濟基金會，於2...

新北買房怎選？專家：這3區選中古、一坪差25萬

預售屋和中古屋因各有優劣勢，選擇購置何種住宅往往引發民眾的熱烈討論，不少消費者會比較預售屋和中古屋的平均單價差異，也就是...

為何關稅戰房市沒恐慌？ 賴正鎰曝原因「看好這產品」

全國商總榮譽理事長、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰21日指出，美國總統川普發起新一波關稅戰，影響台灣出口產業及台股，短...

雄獅響應世界地球日 號召5千人推動「一日蔬食」

響應4月22日世界地球日，雄獅集團除號召全體同仁外，也感謝豐趣科技、薰衣草森林、AsiaYo、台灣樂活永續協會等產業鏈夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。