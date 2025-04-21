2025地球日 環境部攜手22縣府宣誓綠能行動開跑

為呼應2025年地球日主題「Our Power，Our Planet」（地球力），環境部攜手臺北市政府及慈濟基金會，於20日在臺北市大安森林公園盛大舉辦2025地球日「綠能行動愛地球×蔬食無痕家庭日」活動，透過多元趣味的內容，鼓勵全民從日常生活實踐環保綠行動，齊心守護地球。環境部部長彭啓明也與臺北市副市長張溫德、慈濟基金會執行長顏博文及22縣市政府代表共同進行「綠行動宣誓」，號召全民一同響應綠色行動。

「請大家都來當地球保衛隊隊員！」彭啓明表示，淨零行動最難的不是技術也不是經費而是人心，人們是否願意改變生活方式、在購物前多想想，才是關鍵所在，因此環境部要藉著地球日活動再次喚起人心。此外，淨零綠生活已獲納入「國家希望工程施政目標」，在食衣住行育樂購中，環境部努力提出政策的同時，也在尋找更有感帶動民眾的作法。並指出自備環保杯是目前最成功的，雖然有業者抱怨成本增加，但有更多的業者及消費者願意響應。另外，顏博文倡導蔬食無痕的飲食習慣，強調蔬食不僅有效減少碳排、更對健康有益彭啓明也高呼「我是環境部長我吃素」，以自身蔬食9年仍保持壯碩作見證。

本次活動內容多元豐富，包含打擊樂及舞臺劇演出，還有富邦文教基金會「國際慕尼黑環境兒童影展精選影片」及看見．齊柏林基金會「《看見臺灣》系列短片賞析，現場還有蔬食體驗、環保互動闖關，以及太陽光、風力、海洋能等多種再生能源的展示說明，同時設置廉政攤位，透過環保手作互動遊戲，向社會大眾宣導廉潔誠信等主題，以寓教於樂方式加深民眾對廉能政府之瞭解，總共吸引數千名民眾攜家帶眷參與這場戶外饗宴。