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為何關稅戰房市沒恐慌？ 賴正鎰曝原因「看好這產品」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
賴正鎰。記者游智文／攝影
賴正鎰。記者游智文／攝影

全國商總榮譽理事長、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰21日指出，美國總統川普發起新一波關稅戰，影響台灣出口產業及台股，短期內雖然會牽連房市，但因為第七波打房提前產生效應，所以關稅戰影響房市有限，並未出現恐慌或拋售。

他表示，只要各國與美國加速完成談判，川普關稅風暴一過去，相信股匯市跟房市就會穩定下來。至於商辦表現，因為政府打房不打商辦，今年商辧在剛需支撐下，持續看好。

根據內政部統計，今年前二個月的全台辦公服務類建照核發306件，較去年同期228件，年增34%。

賴正鎰指出，關稅風暴雖衝擊國內經濟，但受到關稅壓力，浮現供應鏈重組趨勢，甚至出現轉單潮，台廠因此受惠，最近在海外，包括東南亞部分台廠，考慮將產線遷回台灣，台商回流會使商辦與廠辦市場剛性需求明顯加溫。

另外關稅雖衝擊半導體大廠，不過，台灣相關廠商也可望受惠轉單潮迎來商機，進一步推升對高品質商辦的需求。

鄉林不動產研究室表示，國內產業投資依舊旺盛，六都蛋黃區的辦公室租金水位看漲，有自用需求的企業，近來可以看出積極進行商用市場的布局。

像台北信義區松高路上「統一國際大樓」商辦，今年一月出現高樓層交易，太子建設（2511）以總價7.68億元買下包含6個車位坪數共430坪，換算單價約222.8萬元，創下全台商辦單價新高紀錄。

賴正鎰分析，川普關稅政策導致國際經濟劇烈震盪，多少影響國內投資信心。主計總處最新預測顯示，今年超額儲蓄將達4.58兆元，占GDP比重逾17%，企業與高資產族群手握大量現金卻選擇觀望，民眾消費亦轉趨保守，短期內不動產投資動能有待挹注，但這是短暫現象不必過度憂心。

關稅

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