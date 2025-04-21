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雄獅響應世界地球日 號召5千人推動「一日蔬食」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅集團號召全體同仁與產業鏈夥伴約5000人，響應世界地球日的「一日蔬食」行動。雄獅旅遊提供
雄獅集團號召全體同仁與產業鏈夥伴約5000人，響應世界地球日的「一日蔬食」行動。雄獅旅遊提供

響應4月22日世界地球日，雄獅集團除號召全體同仁外，也感謝豐趣科技、薰衣草森林、AsiaYo、台灣樂活永續協會等產業鏈夥伴共襄盛舉，共約5,000人參與「一日蔬食」行動，倡導以日常飲食實踐減碳生活，預計可減少約39.4公噸碳排量。

雄獅旅遊董事總經理暨永續長黃信川表示，作為深耕旅遊與生活產業的企業，雄獅持續以實際行動落實ESG理念，並攜手產業鏈夥伴發揮規模影響力，從綠色旅遊、節能減碳到永續飲食，積極為地球盡一份心力。此次期望透過「一日蔬食」行動，提升大家對環境議題的認識，從「吃對一餐」開始，選擇對自身健康、環境友善的方式，邁向更永續的生活。

活動當日邀請大家準備蔬食午餐，更攜手集團旗下餐飲品牌欣食旅「gonna共樂遊」推出特製羽衣甘藍沙拉供同仁選購。此外，為鼓勵消費者一同感受蔬食美味，凡於4月22日至5月31日期間至gonnaEAT各門市及gonnaPLUS松菸店，點用蔬食餐點參加集點活動，即有機會獲得免費年度營養碗沙拉、雙人套餐及鳴日號行程。

據牛津大學研究發現，肉食主義者一天吃蔬食，可減少7.88公斤碳排放；加上近年來環保與健康意識抬頭，低碳飲食文化逐漸蔚為風潮，低碳飲食為在食物整個生命周期中，盡量排放最少的溫室氣體，包括選擇在地、當季食材，以實物原型入菜等，餐飲業也不斷研發更精緻美味的低碳料理。

為強化員工參與，雄獅也整合集團資源，與旗下餐飲品牌欣食旅「gonna共樂遊」聯手推出當日特製蔬食料理－超級食物羽衣甘藍沙拉。這道全素沙拉包含拉拉山有機羽衣甘藍、玉米、南瓜、鷹嘴豆、毛豆、豆腐、藜麥、青花菜與多種堅果，搭配自製腰果味噌醬汁，營養和飽足感十足，選用在地食材，體現健康與永續兼具的飲食理念。

同時，gonnaEAT共6家門市及gonnaPLUS松菸店也響應地球日活動，凡於4月22日至5月31日期間點用蔬食餐點參加集章遊戲，即有機會獲得市值37,000元的鳴日號行程、gonnaPLUS經典雙人套餐、12份營養碗沙拉，或限定gonna植感咖啡杯加購優惠等好禮，持專屬gonna咖啡杯外帶咖啡享5折優惠。

gonna響應雄獅參與世界地球日，推出點蔬食餐抽鳴日號行程活動。雄獅旅遊提供
gonna響應雄獅參與世界地球日，推出點蔬食餐抽鳴日號行程活動。雄獅旅遊提供
gonna響應雄獅參與世界地球日，推出點蔬食餐抽鳴日號行程活動。雄獅旅遊提供
gonna響應雄獅參與世界地球日，推出點蔬食餐抽鳴日號行程活動。雄獅旅遊提供
雄獅旅遊董事總經理暨永續長黃信川帶領主管響應一日蔬食活動。雄獅旅遊提供
雄獅旅遊董事總經理暨永續長黃信川帶領主管響應一日蔬食活動。雄獅旅遊提供

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