快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

台灣房市現況有多糟？ 專家：比2008、2014年反轉還嚴峻

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今年房市多災多難，除央行第七波信用管制持續打炒房外，又強碰川普關稅政策暴擊金融市場，造成全球股市哀鴻遍野，市場上有建商開出讓利第一槍，專家指出，房市在雙利空衝擊下，恐怕比2008年、2014年還嚴峻，預期下半年會有愈來愈多建商打出讓利價。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，判斷建案是否出現讓利打折價，需以同區域、同商圈內的產品進行價格比較才合適。不過，因預售產品價格高，買氣確實較不容易維繫，一旦遇到房市降溫，交易熱度就會較一般成屋產品冷卻更快，在近期房市買氣低迷，來客組數、成交組數都在低檔的狀況下，有建商打算開始讓利銷售並不讓人意外。

建商讓利是否代房市要反轉、房價要跌了？陳傑鳴指出，可從2008年與2014年台灣兩次房市出現反轉的時空背景，跟目前狀況比較加以判斷。

以2008年房市反轉來說，當時次貸引發的金融風暴是全球性的，不僅經濟衰退來的又急又快，台股大盤也從9,859點跌到3,955點，跌幅高達近六成，當時房市交易量快速萎縮，從發生前三年的年均43萬件建物買賣移轉量，量縮到2008年的不到38萬件，而經濟大衰退下，也導致房價出現1~2成左右的跌幅。

2014年房市反轉則是因為國內房市管制不斷加重所觸發，當時央行從2010年起接連祭出4波房市管制措施，直到2014年房市才發生反轉下跌，那時每年的建物買賣移轉量，從2013年的37.2萬件，連三年量縮到2016年的24.5萬件，創下有統計來新低量，在量縮的過程中，賠售、房價價跌資訊也不斷出現。

而目前台灣房市，剛好碰到川普關稅重擊世界金融與經濟，而且國內房市管制也處於歷史最嚴狀態，等於雙利空齊置，後市發展確實不容樂觀。

陳傑鳴指出，以過去經驗來說，房市反轉初期，建商多半會選擇先撐著來觀望，一旦時間長達一年以上，才有會有指標建商出現「真降價」槍響，甚至打出「新屋比舊屋便宜」來吸引市場的目光。

如今台灣從去年下半年的限貸風暴至今，量縮的市況已快一年，估計如果交易量能再無法明顯回升，今年下半年「讓利」很可能會成為市場的共識，新案與中古屋市場都跑不掉，只有超值價才會吸買方。

房市

延伸閱讀

麵包發霉捨不得丟...切乾淨可繼續吃嗎？專家警告：別為省錢冒險

跌深了？ 專家：主動式 ETF 穿越牛熊而無懼漲跌

思緒翻騰讓你難以成眠？專家傳授如何「思緒洗牌」助更快入睡

定期更換才安心！ 專家揭「4種」暗藏危機生活用品

相關新聞

台灣房市現況有多糟？ 專家：比2008、2014年反轉還嚴峻

今年房市多災多難，除央行第七波信用管制持續打炒房外，又強碰川普關稅政策暴擊金融市場，造成全球股市哀鴻遍野，市場上有建商開...

飯糰店爆紅、房東漲租不成竟砸店 專家：其實有三種文明做法

高雄市一家爆紅日式飯糰店，近期疑因租約問題，遭房東在門口砸毀花盆，日籍老闆還因此受傷。女房東聲稱不滿飯糰店將飲水機移到她...

2025地球日 環境部攜手22縣府宣誓綠能行動開跑

為呼應2025年地球日主題「Our Power，Our Planet」（地球力），環境部攜手臺北市政府及慈濟基金會，於2...

新北買房怎選？專家：這3區選中古、一坪差25萬

預售屋和中古屋因各有優劣勢，選擇購置何種住宅往往引發民眾的熱烈討論，不少消費者會比較預售屋和中古屋的平均單價差異，也就是...

為何關稅戰房市沒恐慌？ 賴正鎰曝原因「看好這產品」

全國商總榮譽理事長、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰21日指出，美國總統川普發起新一波關稅戰，影響台灣出口產業及台股，短...

雄獅響應世界地球日 號召5千人推動「一日蔬食」

響應4月22日世界地球日，雄獅集團除號召全體同仁外，也感謝豐趣科技、薰衣草森林、AsiaYo、台灣樂活永續協會等產業鏈夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。