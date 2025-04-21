台灣房市現況有多糟？ 專家：比2008、2014年反轉還嚴峻

今年房市多災多難，除央行第七波信用管制持續打炒房外，又強碰川普關稅政策暴擊金融市場，造成全球股市哀鴻遍野，市場上有建商開出讓利第一槍，專家指出，房市在雙利空衝擊下，恐怕比2008年、2014年還嚴峻，預期下半年會有愈來愈多建商打出讓利價。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，判斷建案是否出現讓利打折價，需以同區域、同商圈內的產品進行價格比較才合適。不過，因預售產品價格高，買氣確實較不容易維繫，一旦遇到房市降溫，交易熱度就會較一般成屋產品冷卻更快，在近期房市買氣低迷，來客組數、成交組數都在低檔的狀況下，有建商打算開始讓利銷售並不讓人意外。

建商讓利是否代房市要反轉、房價要跌了？陳傑鳴指出，可從2008年與2014年台灣兩次房市出現反轉的時空背景，跟目前狀況比較加以判斷。

以2008年房市反轉來說，當時次貸引發的金融風暴是全球性的，不僅經濟衰退來的又急又快，台股大盤也從9,859點跌到3,955點，跌幅高達近六成，當時房市交易量快速萎縮，從發生前三年的年均43萬件建物買賣移轉量，量縮到2008年的不到38萬件，而經濟大衰退下，也導致房價出現1~2成左右的跌幅。

2014年房市反轉則是因為國內房市管制不斷加重所觸發，當時央行從2010年起接連祭出4波房市管制措施，直到2014年房市才發生反轉下跌，那時每年的建物買賣移轉量，從2013年的37.2萬件，連三年量縮到2016年的24.5萬件，創下有統計來新低量，在量縮的過程中，賠售、房價價跌資訊也不斷出現。

而目前台灣房市，剛好碰到川普關稅重擊世界金融與經濟，而且國內房市管制也處於歷史最嚴狀態，等於雙利空齊置，後市發展確實不容樂觀。

陳傑鳴指出，以過去經驗來說，房市反轉初期，建商多半會選擇先撐著來觀望，一旦時間長達一年以上，才有會有指標建商出現「真降價」槍響，甚至打出「新屋比舊屋便宜」來吸引市場的目光。

如今台灣從去年下半年的限貸風暴至今，量縮的市況已快一年，估計如果交易量能再無法明顯回升，今年下半年「讓利」很可能會成為市場的共識，新案與中古屋市場都跑不掉，只有超值價才會吸買方。