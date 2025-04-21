四大超商搶手搖飲商機 據點數將突破1萬店大關

台灣人一年手搖茶飲喝破10億杯，創造上看千億元的市場商機，這塊兵家必爭之地如今也引爆超商大戰。最新統計顯示，四大超商導入現做茶飲的門市數已逼近1萬家，展現搶攻現煮茶飲市場的決心。從原茶、奶茶、果茶到現萃無糖茶，超商現做茶品項日益多元，競爭態勢已與手搖飲市場正面交鋒。尤其在產品創新、設備升級與市場滲透力皆有大幅進展，預告今年夏季超商手搖飲市場競爭將白熱化。

近期氣溫漸升，飲品市場將進入夏日銷售高峰。全家（5903）21日宣布，將原先旗下三大茶飲品牌整合為「Let’s Tea」，並全面升級為四大產品線，首波以快萃破壁技術推出無糖原茶系列，目前已於全台4,300家門市販售。7-ELEVEN則於3,000家門市陸續導入「單杯萃茶機」，「CITY TEA現萃茶」年業績穩居億元級俱樂部，去年單店類別業績成長一成。萊爾富與OKmart則幾乎全面設置現煮茶機，分別有1,650家與788家，四大超商總計現做茶飲門市已逾9,700家，預估今年內即將突破1萬家大關。

全家去年搶進手搖飲市場，推出多款果茶飲品，成功帶動茶飲業績年增三成，今日正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」，並將持續以「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」四大產品線推陳出新。

看好近年無糖茶輕飲趨勢，「Let’s Tea」首波以快萃破壁技術推出2款無糖原茶——「四季春青茶」與「阿里山高冷烏龍」，從茶種選擇、萃取技術到風味設計，皆以凸顯無糖茶韻為核心進行研發，茶感層次與市面手搖飲店以含糖調味、再調整為「無糖口味」有所差異。為滿足不同族群，另有果茶新品「芭樂檸檬綠」、知名燕麥奶品牌OATLY合作的「OATLY燕麥奶紅茶」，共計四款新飲品搶攻夏季手搖飲商機。

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，全家自去年積極搶攻手搖飲市場，為提供消費者最佳手搖飲體驗，陸續導入封膜機設備，讓飲品封膜後撕開即飲、方便帶著走，目前已於全台逾4,000間店舖設置完成，並推出「柳橙香柚綠茶」在內的多款手搖飲品，帶動「全家」茶飲系列賣破千萬杯，顯示全家茶飲品質與購買便利性滿足消費需求。

觀察近年無糖茶飲漸成趨勢，且夏季消費者茶飲偏好口感清爽、無糖為主的單一原茶，今年「Let’s Tea」首波新品即以無糖輕飲為主打，從茶種選擇、萃取技術到風味，皆以凸顯無糖茶韻為研發核心，未來也將持續聚焦原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶四大產品線，開發多元新品。

7-ELEVEN自2014年起，即創超商通路之先以手搖模式提供「CITY TEA現萃茶」服務，藉由「精進純茶品質」、「跨界多元合作」策略，於3,000家門市陸續導入「單杯萃茶機」，主打24小時都能喝到品質穩定的好茶。

為吸引更多年輕族群，7-ELEVEN於去年起再度挑戰自己推出「不可思議茶BAR」品牌，首次跨足手搖市場，以「探索未來性茶飲品牌」進行全新測試，精選綜合性菜單、特色好茶為基礎，延伸含奶系、奶霜、咀嚼感等多元型態，甚至能客製化調整冰度、糖度，提供消費者具茶攤水準的豐富選擇，傳達「無法預料的驚喜飲品在裡面」意象，更將延續熱銷商品複製到「CITY TEA現萃茶」品牌，創造差異化經營。