2025 Garmin Run 亞洲系列賽臺北站即日起報名

智慧穿戴大廠Garmin 21日宣布，2025年第四屆Garmin Run強勢登場，今年攜手星宇航空、aminoVITAL、SHOKZ等合作夥伴為跑者帶來更豐富的賽事與跑旅體驗，一起From Zero to Hero跑出傳奇。

Garmin表示，2025 Garmin Run亞洲系列賽規模再創新高，拓展至亞洲10大城市，迎來韓國站盛大加入，預計將吸引超過7萬名跑者解鎖10大城市賽道，為全亞洲唯一的路跑系列賽。Garmin Run臺北站將於9月21日於大佳河濱公園盛大開跑，即日起開始報名，賽事共設三大組別：5K勇氣組、10K探索組、21K毅力組，總計8,000個參賽名額。除了一般組報名，今年更首次推出報名限定優惠組合：報名賽事搭配Forerunner系列購錶優惠及有機會免費參與為期十週的 「GRC Coach 帶你練」訓練營，從裝備到訓練一次到位。

為幫助更多跑者突破自我，2025 Garmin Run參賽者可報名Garmin Run Club（GRC）科學化跑步訓練營，「GRC Coach 帶你練」今年將於臺北、新北、新竹、臺中、臺南、高雄多個城市開設專屬訓練課程，為全臺唯一橫跨北中南的跑班，包含「跑者養成班」、「女子專班」、「夏季強化班」等班別，並於課程中導入亞洲10大城市賽道主題訓練，模擬各城市賽道特色，帶領跑者適應各種環境，並透過數據化分析強化跑姿、呼吸與耐力表現。

另外無論身處哪個城市都能加入Garmin Asia Virtual Run這場熱血征途，跑者僅需註冊Garmin Sports即可免費參賽，賽事設有10K組與半馬組兩大組別，系統將自動擷取賽事期間每位跑者的最佳完賽成績，更新即時排行榜，與來自10個城市的跑者切磋交流，激發跑步動力。線上完賽不僅將獲得虛擬獎牌，以及好禮抽獎資格，還可免費參加Garmin Sports精選線上訓練課程，打造全方位虛實整合的跑步體驗。

Garmin指出，2025 Garmin Run臺北站將由韓國體能之巔王者-洪範錫、日本市民跑者之王-川內優輝共同領跑，各國也將派出頂尖跑者共襄盛舉，來自臺灣的藝人小豬（黃沐妍）以及希望透過GRC科學化訓練挑戰突破半馬PB的百萬Youtuber Ku's dream酷的夢，也將陪伴跑者一同感受世界級路跑盛會。星宇航空並將於臺北站活動現場抽出一名幸運的星宇航空COSMILE會員跑者，獨得前往亞洲其餘賽事的來回機票，同時為激勵臺北站完賽選手，也將抽出一名COSMILE會員前往指定Garmin Run亞洲系列賽城市、參與當地GRC跑聚活動。