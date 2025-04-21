飯糰店爆紅、房東漲租不成竟砸店 專家：其實有三種文明做法

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄示意圖。圖／記者游智文攝影
高雄示意圖。圖／記者游智文攝影

高雄市一家爆紅日式飯糰店，近期疑因租約問題，遭房東在門口砸毀花盆，日籍老闆還因此受傷。女房東聲稱不滿飯糰店將飲水機移到她認為屬於公共空間的1樓騎樓，情緒失控才砸毀擺放在騎樓的花盆。

不過店家接受採訪時指出，雙方簽有三年租約且有公證，但房東看她們生意好，要他們提早退租，否則就要漲房租。消息傳出不少民眾到飯團店表達支持，高雄捷運也伸出援手，邀請進駐車站設櫃。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，按照日籍租客向媒體所陳述的內容，明顯房東欺負租客，不管租客國籍是哪裡人，「身為高雄人自己覺得蠻丟臉的」。

他表示，這場紛爭，租客有足夠的法律武器可以自衛，畢竟房東毀損在先，光這一項就告得贏了，至於租約一事，若經雙方合意簽約並公證完成，任一方都不能單獨毀約。

他說，倘若房東覺得租得太便宜，覺得自己被坑了，其實可以有以下三種做法：

一、廢棄舊約、重訂新約：但必須經租客同意，才能重訂新約。

二、提早中止租約，並要求租客遷離：房東提早中止租約，通常要賠償租客1～2個月租金。至於裝潢費用另計，若租約內容已有約定賠付事宜則按契約賠付。

三、提出訴訟要求租客遷離、或聲請強制執行。若租客有違反租約內容但租客不願提早搬離，房東可提出民事訴訟。唯此案租約已走公證程序，若其中一方違約，另一方可按租約約定內容，持該公證書作為執行名義，向法院聲請強制執行。

另外，有關房東表示，因不滿飯糰店將飲水機移到屬於公共空間的一樓騎樓，才會情緒失控砸毀了擺放在騎樓的花盆。據過去類似訴訟，法院相關判決大多傾向採用「若契約無另行約定，否則公共空間屬於租賃範圍內」這個觀點。

因此，如果契約內沒有明訂「騎樓不屬於租賃範圍」，則房東主張以敗訴機率較高，不只要賠償租金，還要賠償遭毀損的財物。

不過，要提醒一點，依大法官釋字第564號解釋，騎樓屬於私人財產權範圍，但同時也有容忍行人通行的義務，原則上未經許可（這裡的許可並非指經房東許可，而是經主管機關許可）不得擺設攤位，否則可依道交條例開罰。

房東 租金

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