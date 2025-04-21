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超商雙雄搶攻茶金商機 化身不打烊手搖店

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」，並同步推出四款新品，搶攻夏季手搖飲商機。全家/提供
全家正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」，並同步推出四款新品，搶攻夏季手搖飲商機。全家/提供

全家（5903）去年搶進手搖飲市場，帶動茶飲業績年增三成，21日正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let's Tea」；統一超旗下7-ELEVEN看好本土茶飲千億元商機，其中「CITY TEA現萃茶」業績已達億元，平均帶動單店類別業績成長一成。

全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，「全家」自去年積極搶攻手搖飲市場，陸續導入封膜機設備，目前已於全台逾4,000間店舖設置完成，並推出「柳橙香柚綠茶」在內的多款手搖飲品，帶動「全家」茶飲系列賣破千萬杯，未來也將持續聚焦原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶四大產品線，開發多元新品。

全家表示，「Let's Tea」首波以快萃破壁技術推出「四季春青茶」與「阿里山高冷烏龍」兩款無糖茶。為滿足不同族群，另有果茶新品「芭樂檸檬綠」、知名燕麥奶品牌OATLY合作的「OATLY燕麥奶紅茶」，共計四款新飲品搶攻夏季手搖飲商機。

另外，進一步觀察「全家」手搖飲銷售趨勢，中午用餐時段為銷售高峰，並有六成消費者會搭配茶飲與主食搭配購買，因此更推出指定鮮食搭購Let's Tea省10元餐促優惠，提供消費者一站購足、價格實惠的搭餐選擇。

7-ELEVEN看好本土茶飲千億元商機、觀察到新鮮現萃好茶業績連續三年成長，「CITY TEA現萃茶」延續「不可思議茶BAR」熱銷商品，即日起推出全新「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」，掌握「花香」、「甘韻」、「清爽」三大關鍵，讓消費者24小時都能喝到新鮮茶葉萃取好茶。

自2014年起，7-ELEVEN即創超商通路之先以手搖模式提供「CITY TEA現萃茶」服務，藉由「精進純茶品質」、「跨界多元合作」策略，於3,000家門市陸續導入「單杯萃茶機」，主打24小時都能喝到品質穩定的好茶，成功將「CITY TEA現萃茶」推升億元級俱樂部，平均帶動單店類別業績成長一成。

為吸引更多年輕族群，7-ELEVEN表示，於去年起推出「不可思議茶BAR」品牌，首次跨足手搖市場，以「探索未來性茶飲品牌」進行全新測試，精選綜合性菜單、特色好茶為基礎，延伸含奶系、奶霜、咀嚼感等多元型態，甚至能客製化調整冰度、糖度，提供消費者具茶攤水準的豐富選擇。

即日起全新推出兩款「CITY TEA現萃茶」，分別為「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」，售價皆為45元，即日起至4月29日每杯可省10元；「不可思議茶BAR」同時於限定七家門市推出「冰米麻糬輕烏龍茶拿鐵」、「冰米麻糬伯爵紅茶拿鐵」新飲品，即日起至4月29日享嘗鮮價60元。

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