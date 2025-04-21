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首屆光境半程馬拉松起跑 千名跑者挑戰「升龍道」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／龍巖提供
圖／龍巖提供

首屆「2025光境半程馬拉松挑戰賽」順利成功。由龍巖主辦的「2025光境半程馬拉松挑戰賽-升龍道」，首屆賽事19日於新北石門富貴角停車場鳴槍起跑，路線全程總爬升最高達860公尺，還有12度連番陡坡，具有難度與挑戰性，首屆賽事吸引超過千名跑者參加，包含「光頭神童」李翰暄、「單車女神」段慧琳等知名跑者也都現身賽事。

深耕三芝超過30年的龍巖此次也與新北三芝及石門農會及青農合作，將三芝米與石門鐵觀音等在地農產品變成賽事特色補給，同時於終點會場設有小型園遊會，邀請各式餐車進駐，並提供免費按摩和補給品幫助跑者緩解疲勞、補充能量。

「升龍道」是條少有人知的跑步秘境，因如一條盤踞於山海間蜿蜒上升巨龍獲此美名，沿路有壯闊山海、盛開花卉、靜謐森林美景，途經由李天鐸、王俠軍等參與打造的龍巖白沙灣生命藝術園區，最終抵達日本建築大師安藤忠雄設計的龍巖「光之境服務中心」。

此次賽事分為21K光境半馬組與13K升龍挑戰組，獎項總價值超過55萬。其中21K男女子組冠軍最終由張偉紹與張芷瑄分別以01小時31分47秒與01小時48分46拿下，獲得獎金20,000元以及價值40,000元的日本金澤馬跑旅賽事名額、來回機票住宿贊助。13K男女子組第一名桂冠則由李奇儒與游雅君奪得，獲頒冠軍獎金12,000元。

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