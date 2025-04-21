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台鐵屏東站達麗建設獲選最優申請人 預計7月簽約

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司推動「屏東火車站東側新街段三小段3地號等24筆土地都市更新事業」都市更新實施者案，前後歷經4次招商，經資格審查及綜合評選，由「達麗建設事業股份有限公司（6177）」獲選為最優申請人，後續將與達麗建設辦理議約及簽約作業，預計於今年7月完成簽約。此案初步規劃興建地上20層、地下4層之住商大樓，其中地上1至3層規劃商場空間、第4層為住宅公設及綠平臺、5至20層規劃住宅單元。

台鐵公司指出，本次開發土地面積約8,850 m²，位於屏東車站東側站區街廓範圍，連結臺鐵屏東車站、屏東轉運站，屬市中心精華地帶。其基地面對復興路與光復路，土地權屬包括臺鐵公司土地、公有地與私有地，形狀方整，交通便利，區位條件優越。此區未來發展得力於屏東火車站交通串聯高鐵屏東站、臺鐵六塊厝車站、屏東科學園區，住商前景無限，預估都更後將與高鐵屏東站共創南高屏城際生活圈。

台鐵公司表示，本案將以都更權利變換方式開發，初步規劃興建地上20層、地下4層之住商大樓，其中地上1至3層規劃商場空間、第4層為住宅公設及綠平臺、5至20層規劃住宅單元。臺鐵公司期望本案成為南臺灣結合TOD場站開發之指標性商業住宅特區，共創投資人、原住戶、民眾、屏東縣府與國營事業「五贏」局面，樹立臺鐵屏東車站地區都市更新典範！

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