經濟選書／了解財報獲利 經理人必修課

我們堅信，了解財務報表、比率及我們在書中包含的所有其他內容，將使你工作起來更有效率，並改善你的職業前景。我們還認為，了解企業的財務狀況將使你的職業生涯更有意義。你會先去了解棒球或西洋雙陸棋的遊戲規則，然後才開始玩；做生意也應該是這樣。

財務智商高的經理人有助於企業的穩健發展，因為他們可以做出更好的決策，利用自己的知識來幫助公司成功；他們能更明智地管理資源，更敏銳地使用財務資訊，進而提高公司的獲利能力和現金流；他們也更了解事情發生的原因，並且為管理提供協助，而不只是擔心高階經營團隊有多麼被誤導。例如，我們就曾經用公司的實際財務狀況來指導業務主管。當我們取得現金流量表，並向他們展示公司的現金流是如何在透過收購來追求成長的過程中被耗盡時，其中一位業務主管面露微笑。

我們問他為什麼微笑，他就直接笑了出來。他說：「我花了很多時間在與部門的業務副總裁爭論。原因是，他們改變了佣金規定。我們過去是按銷售金額領取薪酬的，現在則是收款時領取。現在我終於明白這個改變的原因了。」他繼續解釋說，他同意公司採取透過收購來成長的策略，也真的不介意公司藉由改變佣金規定來支援這個策略。他只是以前一直不了解原因。

從另一個意義上來說，財務智商也有助於使企業更健全。現在許多公司都受到人事鬥爭和權力的影響。他們獎勵那些討好上級並在幕後搞小圈圈的人。公司裡充斥著八卦和不信任；當人們忙著確保自己的利益時，就會失去共同的目標。如果經理了解財務，對部門來說會有所影響，那麼請想像一下，如果一個部門裡的每個人─甚至是公司的每個人─都了解，那將會有多大的不同。

當然，企業理解這個概念，近年來，它們已經向員工和主管們灌輸了大量的績效目標、關鍵績效指標（KPI）以及其他衡量標準。也許你就是那個負責頒布KPI的人，如果是這樣，你應該知道，通常會伴隨著不少翻白眼和搖頭，尤其是當這一季的KPI和上季的不同時。但如果前線員工理解了這些KPI或績效目標背後的財務邏輯呢？如果他們理解，這一季的KPI之所以改變，不是某位高層隨便決定的，而是因為公司的財務狀況出現變化呢？就像前文提及的那位業務主管一樣，只要能理解變動的原因，大多數人都願意適應新的情況；如果他們不理解，就會懷疑經營團隊是否真正知道自己在做什麼。

當員工都確切知道公司的狀況。分享財務資訊並協助下屬和同事理解，是在公司中建立共同目標的一種方式。這營造了一個團隊合作可以生存和茁壯的環境。

（摘自《百大企業必學的財報獲利課》，聯經出版）