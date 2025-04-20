台商耕耘20年 成就埃及最大自動化成衣廠

美國總統川普掀起的關稅風暴雖延期90天實施，全球紡織成衣產業仍如履薄冰；自台灣赴埃投資設廠的成衣代工業者駱和傑在中央社專訪中表示，這場全球貿易戰可能反成埃及戰略契機，自己現在埃及的紡織成衣工廠也呈現爆單狀態。

2004年底，埃及、美國和以色列的貿易代表在開羅簽署「合格工業區」（Qualifying Industrial Zones，QIZ）協議。這紙協議不僅在當時引起一名台商的興趣，吸引他在2005年，即遠從台灣親赴埃及投資設廠，現在似乎也成了川普關稅洪災中，可望拯救紡織成衣產業的「諾亞方舟」。

這名台商是傑展公司負責人駱和傑。駱和傑19日在他位於埃及的工廠「Elite MerchandisingCorp（EMC）」接受中央社專訪。工廠座落於埃及目前19個「合格工業區」中的其中一區，地處埃及第2大城亞力山卓（Alexandria）西南部的阿敏里亞（Amriya）。

自比「蘇武牧羊」，將自己流放到第二大古文明國度埃及的駱和傑，進入會議室後看到記者準備要拿起相機拍攝時，隨即轉頭要求助理立刻請來他的埃及籍得力助手，也是自工廠草創時期即加入駱和傑團隊的重量級元老——EMC埃及副總阿里（Hany Ali），並邀請阿里一起入鏡拍照和先行發言。

阿里臨陣磨槍，面對鏡頭的第一句話即是稱讚他的老闆是一個大好人（a wonderful person），尤其是對待那些來自貧困地區的員工，非常照顧員工們的需求。

工廠從2005年篳路藍縷發展到現在擁有約4500名作業員，同時也是全埃及最大的自動化成衣工廠。駱和傑「帶人帶心」的領導特質，讓這座幅員有數萬平方公尺寬廣，駱和傑笑稱走完一圈要花上近2小時的EMC廠區充滿生機與活力。

從布料專業領域出身的駱和傑直言稱，當初在埃及設廠，就是衝著「QIZ」可以免關稅出口到美國的商機而來。現在除遵循QIZ協議最關鍵要求，使用10.5%的以色列布料外，工廠近90%的物料和設備都來自於亞洲。

現在埃及QIZ下約有近600家工廠，其中70%集中在成衣紡織業。勞力密集程度僅次於農業的紡織成衣業，是埃及第2大工業，也是埃及目前最重視的出口工業，占埃及年出口額約12%至15%，並成為埃及第3大外匯來源。

駱和傑笑稱自己除是外放北海牧羊19年的蘇武外，也是苦守寒窯18年的王寶釧，如今總算守得雲開見月明，在川普對等關稅政策的一片烏雲下，自己在埃及反而受惠，這些天來，工廠為訂單爆單和裝櫃出貨疲於奔命。

EMC主要業務是為美國各大運動品牌如愛迪達代工，在埃及工廠生產品牌成衣後直接全數出口到美國。早期曾自美國大型量販店家Walmart接單，但現在專注於高單價品牌商品。

駱和傑對於自己身為代工廠的角色，擁有非常清晰明確的定位觀瞻。他說：「對於代工廠來說，客戶要的不外乎就是『良率』和『效率』。」駱和傑的成功秘訣正是緊抓著這兩大定律，經由與團隊縝密地規劃設計，一步步開展出他的宏觀事業路線圖。

駱和傑每年新蓋一間廠房，除擴編作業人員人數外，也擴充新型的自動化設備，為人機介面和人機互動取得最高平衡點，達到工廠營運良率和效率最佳化。

駱和傑稱，EMC在全埃及現有近7000家紡織成衣廠中，是最大的自動化成衣工廠。

在他的近10間廠房中有一間「主控室」，主控室外牆可看到一面全牆寬的主控畫面。孟加拉籍的技術研發總監帶領研發團隊，主管全廠區所有人員和設備的自動化即時監控、資料收集和數據統計分析。

駱和傑回顧辦廠初期，他從全世界第二大成衣代工王國孟加拉，引進多名孟加拉籍工人來埃及指導埃及工人。工人間常發生國籍派系衝突，甚至嗑藥和打架滋事。幾名台籍幹部也為需要處理這些廠務以外的人事糾紛感到頭痛不已。經過20年下來的磨合和成長，埃及籍人員也發展出相當純熟的技術，因此現在廠區只剩下約500名孟加拉籍關鍵技術人員。

此外，駱和傑還提到，台商在埃及投資設廠初期最大的挑戰，可能就是融入當地文化和訓練當地員工的漫長教育期。比方，埃及法規明定，勞工一年有14天無需任何理由的額外假日，且天性樂觀散漫的埃及人常常在領了薪水後就好幾天不見蹤影，因此駱和傑也不諱言說，在埃及開廠，養冗員是無法避免的，廠區可能需要隨時準備兩個替代班表，預防工人突然失蹤的事情發生。

駱和傑相當鼓勵台商來埃及投資設廠。他在訪談中還激動表示，從20年前他來埃及初期只有2家台廠時，就一直喊話要大家一起來埃及組織供應鏈；但到現在20個年頭過後，在埃及設廠的台商還是只有2家。

駱和傑樂觀認為，將來中美兩大強國都會爭相想將埃及此一「寵妃」擁入懷。首先，埃及位於歐亞非三洲間的重要戰略位置；第二，埃及擁有非常充沛的年輕勞動人力，而且勞動成本相對低廉；第三，埃及與多國簽有多項貿易協定，對於國際貿易具有相當重要的優勢。比方他現在出口到美國的運動服飾，如未經由QIZ協議，以目前狀況，就必須繳納32%的高額產品關稅。因此，駱和傑也特別強調，生產高關稅產品才能真正自這些貿易協議獲利。