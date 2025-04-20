美中關稅戰衝擊波音交機 空巴供應商jpp-KY喜迎轉單

隨著美中關稅戰越演越烈，近期路透社報導，部分陸系航空公司停止接收美系大廠波音的飛機與相關維修品；外界評估，法系大廠空中巴士（Airbus）正喜迎轉單，而國內空巴供應鏈jpp-KY（5284）將受惠最深，今年營運有望高飛。

據悉，jpp-KY為國內少數具備量產空巴零組件經驗的台廠，該公司在2024年成功跨入飛機維修改裝件，並取得空巴集團子公司的供應商代碼，成為空巴集團Tier 1的合格供應商。

針對訂單狀況，jpp-KY透露，近期空巴訂單確實有增多跡象，一方面是疫情結束後，航太產業逐步復甦，另一方面得利於空巴近年來訂單激增，帶動零組件需求也同步成長。

業界人士指出，早在美中關稅戰開打前，波音就曾因飛機事故頻傳，讓全球不少航空公司縮手對其的採購量，轉向擴大空巴機隊，而美中關稅戰爆發後，則讓部分具官方色彩的陸系航空公司停止採購波音產品，改向空巴下單。

jpp-KY表示，由於航太訂單的生命周期都很長，訂單壽命至少10年起跳，加上後續排程的訂單也持續增加，因此目前公司的航太生產線稼動率相當高，幾乎都處於滿載狀態，後續將會規畫持續擴產，藉此滿足客戶需求。

據悉，jpp-KY主要供應空巴駕駛艙航電機構件，近年來該公司也不斷升級產線，並添增Nadcap特殊製程，因此目前除可直接供應零組件外，只要客戶需要Nadcap特殊製程的零件，也可交由jpp-KY加工，此舉有助於jpp-KY接單範圍變廣，市場競爭力大幅提升。

此外，jpp-KY近期也積極申請歐盟航太維修與改裝認證（POA），為未來切入高毛利維修市場做準備，而近期該公司董事會也授權董事長積極洽談航太高端特殊應用市場的策略合作，預料未來在航太產業的業務領域有望進一步擴大。

jpp今年3月營收2.79億元，月增3%、年增49%，單月營收創歷史新高；累計今年前首季營收8.09億元，年增35%，業績表現亮眼。展望未來，jpp指出，目前公司泰國生產線相當忙碌，即使是泰國潑水節也必須要加班趕工，從手中訂單估算，今年營運有望更勝去年。