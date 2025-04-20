「2025和泰集團淨灘減塑全台總動員」 全台16地同步響應

全球都在為減緩地球暖化做努力，和泰（2207）集團以「珍愛台灣 不能沒有你」為核心理念，每年皆舉辦淨灘活動。2025年4月20日上午，於全台16個臨海縣市同步展開淨灘，期盼喚起大眾對海洋污染問題的關注。

和泰集團自2019年起，連續第7年號召集團員工、政府機構、非營利組織及關心台灣環境的民眾共同參與，累計至2024年共舉辦80場，吸引5.2萬人投入行動。

依據聯合國統計，每年流入海洋的塑料廢棄物高達上千萬公噸，不但污染海洋環境，也造成海洋生物的浩劫；有鑑於此，淨灘已成為呼籲全民減塑的具體行動。

和泰集團多年來舉辦全台淨灘活動，也逐漸獲得各界熱血民眾的迴響，活動自3月24日開放報名以來，人數快速累積，短短兩周內即報名額滿，全台超過萬人參與，且其中不乏歷年來每次都熱情參與的環保志士、公司行號、各級學校、協會等團體。