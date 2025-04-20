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「2025和泰集團淨灘減塑全台總動員」 全台16地同步響應

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰集團偕同公部門長官合力清除廢棄漁網。和泰集團提供
和泰集團偕同公部門長官合力清除廢棄漁網。和泰集團提供

全球都在為減緩地球暖化做努力，和泰（2207）集團以「珍愛台灣 不能沒有你」為核心理念，每年皆舉辦淨灘活動。2025年4月20日上午，於全台16個臨海縣市同步展開淨灘，期盼喚起大眾對海洋污染問題的關注。

和泰集團自2019年起，連續第7年號召集團員工、政府機構、非營利組織及關心台灣環境的民眾共同參與，累計至2024年共舉辦80場，吸引5.2萬人投入行動。

依據聯合國統計，每年流入海洋的塑料廢棄物高達上千萬公噸，不但污染海洋環境，也造成海洋生物的浩劫；有鑑於此，淨灘已成為呼籲全民減塑的具體行動。

和泰集團多年來舉辦全台淨灘活動，也逐漸獲得各界熱血民眾的迴響，活動自3月24日開放報名以來，人數快速累積，短短兩周內即報名額滿，全台超過萬人參與，且其中不乏歷年來每次都熱情參與的環保志士、公司行號、各級學校、協會等團體。

4月20日活動當天，桃園市觀音濱海遊憩區作為此次淨灘活動的主場地，和泰汽車董事長黃南光偕同環境部環境管理署署長顏旭明、桃園市副市長蘇俊賓、台灣咾咕嶼協會理事長張欣怡等貴賓，帶領和泰集團員工及眷屬，以及超過3,000名熱心民眾與志工，共同投入淨灘行動。為了減少活動廢棄物，和泰集團積極落實資源循環再利用，例如取消活動舞台電子螢幕，所有告示牌皆採可重複使用的設計，員工淨灘服裝則沿用過去以回收寶特瓶製成的環保衣，並鼓勵同仁自備水壺及搭乘接駁車前往，讓環保理念貫徹於活動的每個細節之中。

和泰集團捐贈58萬元環保教育經費予「台灣咾咕嶼協會」。和泰提供
和泰集團捐贈58萬元環保教育經費予「台灣咾咕嶼協會」。和泰提供
2025年和泰集團淨灘減塑全台總動員，活動主場於觀音濱海遊憩區舉行。和泰集團提供
2025年和泰集團淨灘減塑全台總動員，活動主場於觀音濱海遊憩區舉行。和泰集團提供
環境部環境管理署顏旭明署長(左二)、桃園市蘇俊賓副市長(右二)、和泰集團黃南光董事長(左一)、台灣咾咕嶼協會張欣怡理事長(右一)共同出席活動開幕儀式。和泰提供
環境部環境管理署顏旭明署長(左二)、桃園市蘇俊賓副市長(右二)、和泰集團黃南光董事長(左一)、台灣咾咕嶼協會張欣怡理事長(右一)共同出席活動開幕儀式。和泰提供

廢棄物 環保

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