北市高房價有撐？最新富豪人數曝光、全球第38名

一項最新《世界最富有城市報告》指出，全球百萬美元富豪最多的城市，紐約以38.4萬人排名第一，舊金山灣以34.2萬人排名第二，第三名是日本東京，約29.2萬人。

台北市也在前50名內，2025年排名為38名，較2024年進步一名。根據報告，台北市身家百萬美元(約台幣3200萬）富豪，近十年增加約60％，達到3.14萬人，身家10億美元（約台幣320億）以上的人士，共有16人。

《世界最富有城市報告》(World's Wealthiest Cities Report 2025)，由英國投資移民顧問公司Henley & Partners及財富情報公司New World Wealth共同製作發布。

根據報告，全球前50個百萬美元富豪最多的城市，紐約以384,500位高資產淨值人士（包括66位億萬富翁）排名第一位，是全球最多有錢人居住的城市，舊金山灣區以34.2萬位百萬富翁排名第二。

第三名是日本東京，百萬美元以上富人達29.2萬人，10億美元富豪則有18人。

不過，亞洲最富有的地方應是新加坡，面積約雙北市大小，但10億美元以上富豪有30人，百萬美元富豪也有24.2萬人，排名全球第四，富豪密度相當高。

香港雖然經歷過富豪與資金外移潮，但2025年百萬富豪人數仍高達15.5萬人，10億美元以上的富豪有40人，富豪人數遠高於台北市。另外，北京、上海百萬美元富人都有11萬多人。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，此一調查，富人資產包含房地產，但扣除房貸等各項貸款，只計算淨資產。就數據來看，台北天龍國似乎沒有想像富有。但事實上是因為台北市在全球主要城市中，是面積極小、總人口數偏低的城市，但仍可以排到第38名，其實富豪密度甚高。